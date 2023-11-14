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Где оставить автомобиль в аэропортах Польши: цены на парковку

Вторник 14 ноября 2023 08:26
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Где оставить автомобиль в аэропортах Польши: цены на парковку Фото: Аэропорт Гданьска (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы во время войны нередко пользуются аэропортами в Польше, чтобы совершить путешествие самолетом в другие страны. Многим добраться до воздушных ворот удобно своим автомобилем.

На время путешествия авто можно оставить на стоянке аэропорта или рядом. Сколько стоят такие услуги, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.

  • Аэропорт Варшава-Шопена

В столице Польши расположен самый крупный международный аэропорт страны. В 2021 году на фоне пандемии аэропорт Варшавы имени Фредерика Шрпена принял 7,4 млн пассажиров. До пандемии пассажиропоток этих воздушных ворот превышал 10 млн человек в год.

Сейчас в аэропорту предлагается большой список услуг. Пассажиры, вылетающие из Варшавы, могут оставить свой автомобиль на парковке.

Автотоянка работает круглосуточно. Заказать место можно на сайте аэропорта, сделав бронирование в разделе "Парковка" за 24 часа до прибытия в аэропорт.

Где оставить автомобиль в аэропортах Польши: цены на парковкуФото: Паркинг в аэропорту Варшавы (facebook.com/LotniskoChopina)

На сайте также указаны актуальные цены за место для автомобиля. Общая стоимость услуги вместе с парковкой машины:

  • первые 24 часа –от 260 злотых (около 2200 гривен);
  • 2 дня – 290 злотых (около 2,5 тысячи грн);
  • 3 дня – 370 злотых (примерно 3200 гривен);
  • 4 дня – 420 злотых (примерно 3600 гривен);
  • 5 дней – 500 злотых (около 4300 гривен);
  • 6 дней – 530 злотых (приблизительно 4600 гривен);
  • 7 дней – 580 злотых (около 5000 гривен).

  • Аэропорт Краков

Аэропорт имени Иоанна Павла II расположен в 11 км от центра Кракова. Этот аэропорт – на втором месте после Варшавского аэропорта им. Шопена по пассажиропотоку и количеству рейсов. В частности, в 2019 году аэропорт принял более 8,4 млн пассажиров.

В аэропорту расположен многоуровневый паркинг, а также две парковочные площадки с возможностью оставить машину на короткое или более длительное время.

На ближайших к терминалу стоянках действует тариф 15 злотых в час (130 грн), на далее – 11 злотых в час (95 грн). Цена на долгосрочную стоянку зависит от паркинга.

Также рядом расположены и частные стоянки, предлагающие клиентам оставить свои автомобили на неделю. За такие места придется заплатить от 100 до 145 злотых (870–1262 грн).

Где оставить автомобиль в аэропортах Польши: цены на парковку

Фото: Аэропорт Кракова (gettyimages.com)

  • Аэропорт Катовице

Катовице – один из крупнейших аэропортов Польши, откуда летают лоукостеры Wizz Air и Ryanair, а также авиакомпании LOT и Lufthansa, предлагающие рейсы с пересадкой из Варшавы и Франкфурта.

Этот международный аэропорт расположен в Пижовице в 30 км к северу от центра города Катовице.

Аэропорт имеет три пассажирских терминала A, B (отправление) и C (прибытие) Терминал А обслуживает все нешенгенские рейсы, тогда как Терминал B – все рейсы из зоны Шенгена.

Ежегодно пассажиропоток в аэропорту Катовице растет. В 2017 году количество пассажиров достигало 3,9 млн человек в год.

Вблизи аэропорта находится парковка, которая делится на три зоны: стоянки Р1 и Р2 – без охраны, а автостоянка Premium – с охраной.

Час стоянки на Р1 обойдется в 7 злотых (около 60 грн), тогда как парковка P2 и Premium будет стоить 10 злотых (87 грн).

Чтобы оставить свой автомобиль от 8 до 24 часов, на стоянке P1 придется заплатить 100 злотых (870 грн), а на Р2 – всего 60 злотых (520 грн). Премиум-парковка с охраной в сутки обойдется в 150 злотых (1300 грн). Забронировать место можно здесь.

Где оставить автомобиль в аэропортах Польши: цены на парковку

Фото: Аэропорт Катовице (facebook.com/KatowiceAirport)

  • Аэропорт в Гданьске

Еще один международный аэропорт с большим пассажиропотоком расположен на севере Польши – в Гданьске. В 2019 году эти воздушные ворота обслужили 5 376 120 пассажиров.

Аэропорт имеет два пассажирских терминала (T1 и T2). Новый Терминал Т2 – современное здание с крышей в форме морских волн.

В аэропорту Гданьска есть несколько стоянок. Некоторые из них рассчитаны на короткое время – от 10 минут до часа цена будет расти от 3 злотых (26 грн) до 18 злотых (156 грн).

Но возле аэропорта есть возможность оставить автомобиль и на более долгое время. На парковке P3 7 дней стоянки обойдется в 145 злотых (1262 грн). Несколько дешевле будет оставить машину на Р4 немного – неделя будет стоить 121 злотый (1053 грн).

Напомним, мы писали, как добраться до одного из крупнейших аэропортов Польши, откуда летают Ryanair и Wizz Air.

Также мы рассказывали, что в варшавском аэропорту установили капсулы для сна. Отдых обойдется в 535 грн в час.

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Польша Варшава аеропорт
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