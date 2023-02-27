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Где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за границей

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 20:26
Где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за границей Фото: Мобильные подразделения ГП "Документ" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из-за полномасштабной войны за границей оказались несколько миллионов украинцев, значительное количество которых находится там вообще без паспортных документов или с такими, срок действия которых уже истек.

В каких странах и городах можно оформить новые документы, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Сообщается, что ГП "Документ", принадлежащее сфере управления ГМС Украины, продолжает реализовывать экспериментальный проект, чтобы обеспечить украинцев за рубежом действительными документами.

На сегодняшний день подразделения "Паспортного сервиса" уже доступны в четырех странах:

Где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за границей

Инфографика: Адреса "Паспортного сервиса" за границей (facebook.com/dmsu.gov.ua)

В этих подразделениях граждане Украины могут получить следующие услуги:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения.

Где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за границейИнфографика: Стоимость оформления документов в разных странах (facebook.com/dmsu.gov.ua)

В ГМС Украины также работают над открытием мобильных офисов "Паспорного сервиса" в Германии.

Напомним, мы писали, как украинцам получить карту налогоплательщика за границей.

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