Многочисленные жалобы. Украинцы в Польше массово теряют выплаты на детей

Проблема с безосновательной потерей выплат для украинских беженцев в Польше не решается. Поэтому офис польского омбудсмена обратился к руководителю Управления социального страхования (ZUS).

Часто эта соцпомощь является единственным источником дохода семей, нашедших убежище от войны в Польше, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Очередное обращение офиса омбудсмена о лишении украинцев статуса защиты и прав на выплаты без нарушений условий выезда направлено в ZUS от имени заместителя Станислава Троцюка. ZUS производит начисление и остановку социальных выплат.

В письме говорится, что в офис омбудсмена продолжают поступать жалобы граждан Украины, которые перестали получать выплаты помощи по уходу за ребенком. Эти беженцы заявляли, что не выезжали из Польши сроком более 30 дней. Только отсутствие в течение большего количества дней влечет утрату статуса UKR и права на денежную помощь. В некоторых случаях беженцев лишали статуса, когда они вообще не выезжали из страны.

"Граждане Украины, которые скрываются от боевых действий на родине на территории Республики Польша, утверждают, что пособие по уходу за ребенком составляет значительную часть их бюджета и часто является единственным источником дохода для семей из детей. Остановку выплат на несколько месяцев особенно остро ощущают люди, которые опекают детей с ограниченными возможностями, из-за чего не могут пойти работать", – говорится в обращении Станислава Троцюка.

Фото: Оформление PESEL UKR – временной защиты для украинцев (gettyimages.com)

Офис омбудсмена просит предоставить информацию о принятых ZUS мерах по эффективному рассмотрению заявлений, касающихся возобновления выплат пособий по уходу за ребенком гражданам Украины.

По этому поводу офис омбудсмена уже дважды обращался к Уполномоченному правительства Польши по делам беженцев войны из Украины Павлу Шефернакеру. Тем временем ответа не последовало, и жалобу направили еще в ZUS.

Украинские беженцы в Польше теряют статус UKR и выплаты по четырем причинам. Некоторые из них не связаны с пересечением границы.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев в Польше получит новые выплаты в 7000 тысяч гривен в месяц.

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