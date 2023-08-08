Численні скарги. Українці у Польщі масово втрачають виплати на дітей

Проблема із безпідставною втратою виплат для українських біженців у Польщі не вирішується. Через це офіс польського омбудсмена звернувся до керівника Управління соціального страхування (ZUS).

Часто ця соцдопомога є єдиним джерелом доходу сімей, які знайшли прихисток від війни у Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Чергове звернення офісу омбудсмена щодо позбавлення українців статусу захисту та прав на виплати без порушень умов виїзду направлене до ZUS від імені заступника Станіслава Троцюка. ZUS здійснює нарахування та зупинку соціальних виплат.

У листі йдеться, що до офісу омбудсмена продовжують надходити скарги громадян України, які перестали отримувати виплати допомоги по догляду за дитиною. Ці біженці заявляли, що не виїжджали із Польщі на термін понад 30 днів. Лише відсутність упродовж більшої кількості днів тягне за собою втрату статусу UKR і права на грошову допомогу. В окремих випадках біженців позбавляли статусу, коли вони взагалі не виїжджали з країни.

"Громадяни України, які переховуються від бойових дій на батьківщині на території Республіки Польща, стверджують, що допомога по догляду за дитиною становить значну частину їхнього бюджету і часто є єдиним джерелом доходу для сімей з дітей. Зупинення виплат на кілька місяців особливо гостро відчувають люди, які опікуються дітьми з обмеженими можливостями, через що не можуть піти працювати", – йдеться у зверненні Станіслава Троцюка.

Фото: Оформлення PESEL UKR – тимчасового захисту для українців (gettyimages.com)

Офіс омбудсмена просить надати інформацію про вжиті ZUS заходи для ефективного розгляду заяв, що стосуються відновлення виплат допомог по догляду за дитиною громадянам України.

З цього приводу офіс омбудсмена вже двічі звертався до Уповноваженого уряду Польщі у справах біженців війни з України Павла Шефернакера. Тим часом відповіді не надійшло, й скаргу направили ще до ZUS.

Українські біженці у Польщі втрачають статус UKR та виплати із чотирьох причин. Деякі з них не пов'язані із перетином кордону.

Раніше ми розповідали, хто з українців у Польщі отримає нові виплати у 7000 тисяч гривень щомісяця.

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