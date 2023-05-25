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Не только двигатели. У российских самолетов начались отказы навигации

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Четверг 25 мая 2023 11:25
Не только двигатели. У российских самолетов начались отказы навигации Фото: Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

У самолетов российского производства "Суперджет" добавилось проблем. Пилоты жалуются на отказы навигационных баз даных.

Альтернативное программное обеспечение авиакомпании установили на авиалайнеры SSJ 100 после ухода из России французского производителя Thales весной 2022 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Авиакомпании попросили производителя "Суперджетов" разрешить установить альтернативные навигационные базы данных на самолеты. Весной 2022 года на авиалайнерах перестало обновляться программное обеспечение французского производителя Thales. Поэтому одобрили применение отечественных баз данных.

Несколько авиакомпаний, включая "Россию" и Red Wings, столкнулась с проблемами при использовании авторизованной авиапроизводителем базы.

Пилоты трех Sukhoi Superjet 100 рассказали о периодических отказах и ошибках во встроенной навигационной базе. Навигационная база данных содержит всю информацию для построения плана полета: о точках маршрута, аэропортах, взлетно-посадочных полосах и процедурах захода на посадку по приборам.

Теперь с новым программным обеспечением на картах могут пропадать точки, их приходится переписывать вручную.

Ранее сообщалось, что на SSJ100 ставят только подержанные двигатели, потому что компания PowerJet прекратила их выпуск после вторжения в Украину. В последние месяцы системы авиалайнеров периодически выходят из строя во время полетов.

Напомним, мы писали, что в 2022 году самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями.

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