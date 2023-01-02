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Аннулируют ли статус UKR в Польше из-за визы в Канаду: объяснение юриста

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Понедельник 02 января 2023 12:52
Аннулируют ли статус UKR в Польше из-за визы в Канаду: объяснение юриста Фото: Оформление PESEL UKR в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Временную защиту в Польше с начала войны получили более 1,5 млн украинцев. Впрочем, в последнее время в соцсетях обсуждается отмена статуса UKR якобы из-за открытия визы в Канаду, как официально введено в Чехии.

Аннулируют ли в Польше статус UKR из-за открытой визы в Канаду, TRAVEL РБК-Украина рассказал юрист Николай Семеняка, который оказывает сопровождение по легализации украинцев в Польше.

Отмена статуса UKR может быть из-за получения новых документов

Об отмене статуса временной защиты (индивидуальный номер PESEL с примечанием UKR) украинцы в Польше в последнее время узнают случайно – во время посещения учереждения или медицинского заведения, где этот номер необходимо показывать.

К примеру, украинцы делятся информацией в соцсетях, что им не удалось восстановить статус UKR после поездки в Украину и из-за наличия визы в Канаду в паспорте.

"Спецзакон в Польше не предусматривает утрату статуса или прав, предусмотренных законом, кроме выезда из Польши более чем на 1 месяц. Поэтому на 31 декабря 2022 года нет оснований аннулировать статус UKR по другим причинам, в частности, в связи с получением визы в Канаду. Польша не переняла практику Чехии по этому делу", – объясняет Николай Семеняка.

По его словам, статус UKR может быть отменен из-за ошибки, если не принимать во внимание законодательство.

"Возможно, возникают ошибки в системе, потому что все время продолжаются работы по полному соедиению системы между разными органами власти, включая в перечень ZUS (Учреждение социального страхования). Именно ZUS оказывает социальную помощь украинцам. Дополнительно статус может быть "отменен" по причине получения нового паспорта уже в Польше, пересечения границы на разных паспортах или заполнения ложных данных на границе", – перечислил причины юрист.

Аннулируют ли статус UKR в Польше из-за визы в Канаду: объяснение юристаФото: Получение новых документов в Польше (gettyimages.com)

Сколько раз можно восстанавливать статус UKR

Законодательством на данный момент не регламентируется сколько раз можно возобновлять статус UKR после длительного выезда или аннуляции по ошибке, отмечает Николай Семеняка.

"Поэтому терять и восстанавливать этот статус теоретически можно ежемесячно. Но для предотвращения проблем нужно восстанавливать свои данные, а в случае запроса ZUS о верификации пребывания лица – реагировать на этот запрос", – советует специалист.

Самостоятельно проверить свой статус в реестре PESEL можно по ссылке.

Напомним, мы писали, что виза в Канаду аннулирует временную защиту в стране ЕС.

Также мы рассказывали, как украинцам с временной защитой в Польше ездить по ЕС.

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