В Черновцах планируют построить многоквартирные дома для переселенцев: детали

В Черновцах планируется построить квартиры для 615 внутренне перемещенных лиц. На это предусмотрен грант от ЕС в 10,5 млн евро.

Жилье будут предоставлять уже с мебелью и бытовой техникой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Черновицкого горсовета.

Жилье для переселенцев в Черновцах будут строить по программе "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине". Предусмотрено, что на двух соседних участках по улице Богдана Лепкого построят семь многоквартирных домов высотой до 3 этажей. Начать строительные работы планируется к концу 2023 года.

Дома должны быть энергоэффективными и доступными для маломобильных людей. В квартирах проведут отделочные работы и обустроят ее необходимой мебелью и бытовой техникой.

Проведение инженерных сетей, устройство бомбоубежища и благоустройство территории профинансиркуют из городского бюджета.

Социальное жилье будут предоставлять исключительно переселенцам первые 5 лет, впоследствии – также другим уязвимым категориям. Минимум один год семьи ВПЛ смогут проживать в квартирах бесплатно. Приватизировать квартиру в таких домах будет невозможно.

Также за деньги ЕС для внутренне перемещенных лиц в Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир. Планируется, что крышу над головой получат более 400 человек.

Напомним, мы писали, как реконструируют жилье для переселенцев в Тернопольской области.

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