У Чернівцях планують збудувати багатоквартирні будинки для переселенців: деталі

У Чернівцях планують збудувати квартири для 615 внутрішньо переміщених осіб. На це передбачений грант від ЄС у 10,5 млн євро.

Житло надаватимуть уже з меблями та побутовою технікою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Чернівецької міськради.

Житло для переселенців у Чернівцях будуватимуть за програмою "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні". Передбачається, що на двох сусідніх ділянках а вулиці Богдана Лепкого зведуть сім багатоквартирних будинків заввишки до 3 поверхів. Розпочати будівельні роботи планується до кінця 2023 року.

Будинки мають бути енергоефективними та доступними для маломобільних людей. У квартирах проведуть оздоблювальні роботи та облаштують їх необхідними меблями й побутовою технікою.

Проведення інженерних мереж, облаштування бомбосховища та благоустрій території фінасуватимуться із міського бюджету.

Соціальне житло надаватимуть виключно переселенцям перші 5 років, згодом – також іншим вразливим категоріям. Мінімум один рік сім'ї ВПО зможуть проживати у квартирах безкоштовно. Приватизувати квартиру в таких будинках буде неможливо.

Також за гроші ЄС для внутрішньо переміщених осіб у Житомирі збудують чотири багатоповерхові будинки на 110 квартир. Планується, що дах над головою отримають понад 400 людей.

Нагадаємо, ми писали, як реконструюють житло для переселенців на Тернопільщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.