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Часть украинских беженцев лишатся временной защиты в Нидерландах: детали

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Пятница 10 февраля 2023 14:51
Часть украинских беженцев лишатся временной защиты в Нидерландах: детали Фото: Украинцы в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Касательно более 4600 беженцев из Украины будет продолжать действовать специальный регламент для украинцев еще полгода. После этого они потеряют льготы и вынуждены будут просить другой статус.

Речь идет о людях, не являющихся украинскими гражданами, но до войны легально проживавших в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на nltimes.nl.

Временная защита для граждан третьих стран – людей, которые жили и работали в Украине до войны, но не имеют украинского гражданства – заканчивается 5 марта.

После этого они станут обычными искателями убежища, которым необходимо пройти через процесс подачи заявки на международную защиту (беженство). Это означает, что у них больше не будет доступа к муниципальным приютам для украинцев и они не смогут работать в Нидерландах.

Совет мэров, возглавляющих 25 регионов Нидерландов, выразил обеспокоенность по поводу приема этой группы на прошлой неделе. Если бы действие регламента не продлили, Центральному агентству по приему искателей защиты (COA) пришлось бы экстренно размещать еще 4600 людей в свои переполненные приюты.

Часть украинских беженцев лишатся временной защиты в Нидерландах: деталиФото: Размещение украинских беженцев (gettyimages.com)

Мэры предложили расширить положение для граждан третьих стран из Украины, и теперь правительство согласилось это сделать. До сентября граждане третьих стран будут подпадать под те же правила, что и украинские граждане.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах изменят подход к приему украинцев.

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