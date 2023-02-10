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Частина українських біженців втратять тимчасовий захист у Нідерландах: деталі

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П'ятниця 10 лютого 2023 14:51
Частина українських біженців втратять тимчасовий захист у Нідерландах: деталі Фото: Українці в Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Стосовно понад 4600 біженців з України продовжуватиме діяти спеціальний регламент для українців ще півроку. Після цього вони втрать пільги і змушені будуть просити інший статус.

Йдеться про людей, які не є українськими громадянами, але до війни легально проживали в Україні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на nltimes.nl.

Тимчасовий захист для громадян третіх країн – людей, які жили і працювали в Україні до війни, але не мають українського громадянства – закінчується 5 березня.

Після цього вони стануть звичайними шукачами притулку, яким необхідно пройти через процес подачі заявки на міжнародний захист (біженство). Це означає, що вони більше не матимуть доступу до муніципальних притулків для українців і не вони зможуть працювати в Нідерландах.

Рада мерів, які очолюють 25 регіонів Нідерландів, висловила занепокоєння щодо прийому цієї групи минулого тижня. Якби дію регламенту не продовжили, Центральному агентству з прийому шукачів прихисту (COA) довелося б екстрено розміщувати ще 4600 людей в свої переповнені притулки.

Частина українських біженців втратять тимчасовий захист у Нідерландах: деталіФото: Розміщення українських біженців (gettyimages.com)

Мери запропонували розширити положення для громадян третіх країн з України, і тепер уряд погодився це зробити. До вересня громадяни третіх країн підпадатимуть під ті ж правила, що й українські громадяни.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах змінять підхід до прийому українців.

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