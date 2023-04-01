В Британии впервые начнут брать оплату с туристов. Где еще в Европе придется заплатить

Манчестер станет первым британским городом, который будет взимать туристический сбор. Город на северо-западе Англии введет такую плату с 1 апреля 2023 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Туристическая плата будет взиматься в Манчестере со всех посетителей, останавливающихся в апартаментах, гостиницах или гостевых домах в центре города. Доходы от "Городского сбора с посетителей" будут инвестированы в культурные и туристические инициативы. Средства также будут использованы для улучшения чистоты улиц и туристического опыта.

Ожидается, что туристический сбор будет приносить около 3 миллионов фунтов стерлингов (3,4 миллиона евро) в год.

Сколько придется платить туристам в Манчестере

Туристический сбор в Манчестере будет достаточно невелик и составит 1 фунт стерлингов (1,14 евро) за проживание в номере одну ночь. Он будет относиться ко всем гостиницам и квартирам с обслуживанием в центре города с годовой арендной стоимостью 75 000 фунтов стерлингов (85 000 евро) или более.

Размещение в заранее определенной зоне проживания в Манчестере подлежит оплате. В настоящее время зона включает 73 объекта, преимущественно в пределах Манчестера и Солфордской внутренней кольцевой дороги. Оплату будут платить владельцы жилья. Она будет автоматически применяться ко всем новым объектам недвижимости в этой зоне.

Фото: Улицы Манчестера (unsplash.com)

На референдуме 2022 года местные отели сами проголосовали 80% за туристический налог.

Национальный парк и футбол. Чем интересен город туристам

Манчестер ежегодно принимает более миллиона иностранных посетителей. Это третий по популярности туристический город Великобритании после Лондона и Эдинбурга. По данным местных властей, туризм ежегодно приносит экономике города 7,5 млрд фунтов (8,5 млрд евро).

Туристический сбор вводится на фоне быстрого роста гостиничного сектора города. В 2020 году в Манчестере запланировали удвоить количество имеющихся гостиничных номеров, открыв 28 новых отелей, включая Mollie's, спроектированный знаменитым Soho House, который должен открыться уже скоро.

Город известен по всему миру футболом – стадион "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед ежегодно привлекает около 32 миллионов местных и иностранных посетителей. Здесь также есть международный аэропорт, куда прилетают те, кто планирует посещение национального парка и горного региона Озерный край, который находится в двух часах езды на север.

Фото: Домашний стадион клуба премьер-лиги ФК "Манчестер Сити" и стадион для Игр Содружества 2002 года (wikipedia.org)

В июне 2023 года Манчестер откроет Factory International, центр искусства, музыки и культуры, который станет постоянным домом для ежегодного Манчестерского международного фестиваля. В декабре в Манчестере откроют Co-op Live: это будет самая большая крытая арена в Великобритании.

От Барселоны до Венеции. Где еще в ЕС нужно платить турсбор

Из других регионов Великобритании правительство Уэльса рассматривает возможность введения "сбора с посетителей" за ночлег.

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словения и Швейцария также взимают ту или иную форму туристического налога. В большинстве случаев туристический сбор включен в налоги, уплачиваемые гостиницами за ночевку туристов.

Барселона в Испании взимает региональный туристический налог и дополнительный общегородской сбор с 2012 года. 1 апреля 2023 года муниципальный сбор вырастет до 2,75 евро за ночь.

Испанский город Валенсия также объявил, что в текущем году введет ночной туристический налог в размере от 0,50 до 2 евро. Испанские Балеарские острова (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера) уже взимают туристический сбор в размере до 4 евро за ночь.

Фото: Венеция первой в мире ввела платный вход туристов в город (unsplash.com)

Венеция в Италии с 2011 года взимает налог за ночь в размере от 1 до 5 евро. Этим летом популярное туристическое место увеличит сборы от 3 до 10 евро для однодневных путешественников. Венеция первой ввела прямую плату за вход туристов в город. Такая система, по словам властей города, первая в своем роде в мире. Таким образом, в Венеции надеются облегчить проблемы чрезмерного туризма, от которых страдает город.

Посетители, прибывающие как на общественном транспорте, так и на личном транспорте, должны предварительно забронировать себе место. Тем, кто посещает близлежащие острова Бурано и Мурано, тоже нужно зарегистрироваться и заплатить. Для тех, кто путешествует на несколько островов, потребуется только один билет.

Детальнее о том, как Венеция пытается бороться с перенасыщением города туристами, читайте подробнее в материале РБК-Украина.

Кроме того, на красивейших пляжах Сардинии тоже ограничили число туристов и сделали вход только платным.