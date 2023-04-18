ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все меньше украинцев получают временную защиту в ЕС, – Евростат

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 15:12
Все меньше украинцев получают временную защиту в ЕС, – Евростат Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы все меньше ищут убежище в Европе. В феврале 2023 года количество решений временной защите сократилось в 19 из 26 станах ЕС.

Самый большой спад потока беженцев из Украины отметили в Польше и Германии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

В феврале 2023 года наибольшее количество статусов временной защиты украинцам предоставила Германия (25 125). Далее следуют Польша (24 905), Чехия (9 775) и Румыния (7 920).

Поток беженцев снизился практически по всей Европе – в 19 из 26 стран ЕС. По сравнению с январем 2023 года количество решений о предоставлении временной защиты украинцам в феврале сократилось:

  • в Польше (на 3 540;
  • Германии (на 3 080);
  • Чехии (на 2 630);
  • Румынии (на 1 035).

Между тем, в некоторых странах украинцы стали просить убежище больше: в Ирландии выдали на 540 решений о временной защите больше, в Финляндии – на 520.

Больше всего украинских беженцев со статусом временной защиты на конец февраля 2023 года было в Германии (1 000 530) и Польше (989 080). Наибольшее число беженцев на тысячу человек населения приняли на Кипре (1,1) и в Чехии (0,9).

Все меньше украинцев получают временную защиту в ЕС, – ЕвростатФото: Беженцы на границе (gettyimages.com)

В феврале Германия предоставила наибольшее количество статусов временной защиты украинским детям – 7 725 (31% беженцев). Также – Польша (6 070, 24%), Румыния (2 590, 33%) и Чехия (2 550, 26%).

Напомним, мы писали, в каких странах остается больше всего украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Совет Европы
Отдых в Украине
Мнения
Анна Джоболда
Знание языка и зарплаты. Где и как украинцы ищут работу за границей
Анна Джоболда
директор департамента рекрутации Gremi Personal
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Все мнения