Больше 90 дней. Украинцам могут разрешить ездить в ЕС после безвиза

Польское правительство просят сделать соответствующие изменения в законодательстве

Украинским беженцам могут разрешить путешествовать по территории ЕС и повторно въезжать в Польшу после 90 дней безвиза. О таком шаге польское правительство просит Польско-украинская торговая палата.

Подробности обращения TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Yavp.pl.

Письмо к уполномоченному польского правительства по делам беженцев от войны из Украины Павлу Шефернакеру написал президент Польско-украинской торговой палаты Яцек Пехота.

В обращении отмечается, что необходимо внести изменения в положения закона, касающиеся перемещения граждан Украины в странах ЕС и условий въезда на территорию Польши. Правила должны отражать текущую ситуацию и отвечать на текущие проблемы.

"Одновременно мы призываем, чтобы ко времени введения новых положений закона во избежание практических проблем, связанных с выполнением служебных обязанностей граждан Украины (которые получили защиту, предусмотренную Законом), были выданы соответствующие рекомендации, в частности для Пограничной службы", - цитирует издание письмо на сайте организации.

Фото: Поддержка Украины в Польше (unsplash.com/jana-shnipelson)

По спецзаконам о помощи беженцам, граждане Украины, прибывшие на территорию Польши после 23 февраля 2022 года, находятся под временной защитой с автоматическим правом на легальное пребывание на территории Польши в течение 18 месяцев. Впрочем, это положение не распространяется на право пересечения границы и перемещения по территориям других государств Шенгенской зоны.

Исключение пока получили только водители, осуществляющие международные перевозки – они получают специальные визовые наклейки, которые дают право на пересечение границ стран ЕС.

Все остальные иностранцы в Польше – с автоматическим правом пребывания (временная защита), с продленным сроком действия виз, разрешений на проживание, карт побыту – права пересекать границы ЕС после 90 дней не имеют.

Напомним, мы писали, что в Польше объяснили правила для украинцев по безвізу и отказа во въезде.