"Боїмося, що і нам доведеться скоро бігти". Як польські євреї допомагають біженцям із України

Польща надає українським біженцям безпрецедентну підтримку - вже більше 2,3 мільйона наших співгромадян знайшли прихисток від війни у цій країні.

Серед тих, хто активно долучився до допомоги українцям - єврейська громада Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Єврейка прийняла у себе вдома 17 біженців з України

Євреї в Польщі співчувають українцям через пам'ять про те, як у відносно недавньому минулому їм самим доводилося шукати прихисток, і зараз легко можуть поставити себе на місце наших біженців.

Одна з таких представників єврейської громади - Аліна Собчак, яка працює дитячим лікарем швидкої допомоги в Кракові. Коли їй зателефонувала колега і запитала, чи може вона надати свій будинок для біженців з України, вона відразу погодилася.

"Я не знала, скільки людей, я не знала, хто приїде - я просто сказала "так", - розповіла вона.

Через кілька годин біля її порога стояли 17 біженців з небагатьма речами, які вони змогли взяти з собою, рятуючись від війни в Україні.

Фото: Пункт допомоги українцям на вокзалі в Кракові (РБК-Україна)

"Щовечора складали хліб в сумки на випадок, якщо доведеться бігти"

Єврейські бабуся і дідусь Аліни Собчак втекли з Росії у Казахстан в 1917 році. Там народилася її мати. Пізніше родичі розділилися ще більше: одні поїхали в Китай, інші - іммігрували у США.

Те, що пережила її сім'я сто років тому, досі Аліні мало відомо - бабуся і дідусь відмовлялися говорити про жахи того часу, а її батьки боялися запитати їх. Було ясно, що їхній досвід був травматичним.

"Щовечора моя бабуся різала хліб і складала його в пакети на випадок, якщо доведеться тікати. Я виросла серед людей, які пережили війну. І вони завжди вчили мене бути вдячним за те, що у тебе є, тому що ти ніколи не знаєш, що принесе завтра", - поділилася сімейною історією лікар.

Вона вважає, що цей особистий зв'язок із жахами війни і розуміння єврейської віри і богослов'я спонукали її прийняти українських біженців у своєму будинку — почуття, яке поділяють інші члени Єврейської громади Кракова.

Перетворили центр громади на пункт допомоги

Виконавчий директор Центру єврейської спільноти Кракова Джонатан Орнштейн сфокусував свою команду на переформатування роботи, щоб створити там пункт збору допомоги та надання інформації - як для українців, які шукають допомоги, так і для поляків, які шукають способи їм допомогти.

"Щойно ми почули про біженців, які перетинають кордон, ми купили купу матраців на той випадок, якщо людям потрібно буде спати в центрі", - зазначив він.

Фото: Один із тимчасових таборів для біженців у Польщі (notesfrompoland.com)

Поки їм не довелося розміщувати біженців безпосередньо в центрі - близько 220 осіб змогли поселити в готелях та іншому житлі.

"В іудаїзмі є ідея "колись ми були чужими", і ми дуже добре пам'ятаємо про це. У нас є колективна пам'ять про те, що ми були "іншими", що ми чужі, і ми намагаємося зробити все можливе, щоб подбати про них - як про євреїв, так і про неєвреїв", - пояснив він позицію громади.

Поляки побоюються, що теж стануть жертвою агресії РФ

На цей момент кількість біженців в будинку Аліни Собчак зменшилася до дев'яти осіб - залишилися матері з кількома хлопчиками-підлітками.

Українські діти ще не до кінця розуміють, що відбувається – їм тільки пояснили, що вони збираються їхати до Польщі. З іншого боку, старші підлітки мають доступ до соціальних мереж і продовжують дивитися відео про напад російських військ на їхню країну.

Оскільки війна триває вже другий місяць, майбутнє залишається невизначеним.

Фото: Українські біженці знаходять притулок у сім'ях поляків (t.me/UkrzalInfo)

Аліна каже, що її будинок залишиться відкритим для стількох людей, скільки вона зможе прийняти. При цьому вона побоюється, що через російські погрози Польщі їй теж, можливо, доведеться тікати.

"Я теж запитую себе, може бути, я опинюся в такій самій ситуації. Сподіваюся, що ні, але ми всі боїмося, дивлячись на українських біженців, що можливо через пару тижнів нам доведеться просто збиратися і тікати, щоб врятувати наших дітей", - говорить краківчанка.

Нагадаємо, ми писали, які правила безоплатного проїзду для біженців діють у Польщі з 1 квітня.