"Боимся, что и нам придется скоро бежать". Как польские евреи помогают беженцам из Украины

Большинство украинцев нашли прибежище в домах поляков
Польша оказывает украинским беженцам беспрецедентную поддержку – уже больше 2,3 миллиона наших сограждан нашли убежище от войны в этой стране.
Среди тех, кто активно подключился к помощи украинцам - еврейская община Польши, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Евреи в Польше сочувствуют украинцам из-за памяти о том, как в относительно недавнем прошлом им самим приходилось искать убежище, и сейчас легко могут поставить себя на место наших беженцев.
Одна из таких представителей еврейской общины - Алина Собчак, которая работает детским врачом на скорой помощи в Кракове. Когда ей позвонила коллега и спросила, может ли она предоставить свой дом для беженцев из Украины, она сразу согласилась.
"Я не знала, сколько людей, я не знала, кто приедет - я просто сказала "да", - рассказала она.
Спустя несколько часов у ее порога стояли 17 беженцев с немногими вещами, которые они смогли взять с собой, спасаясь от войны в Украине.
Фото: Пункт помощи украинцам на вокзале в Кракове (РБК-Украина)
Еврейские бабушка и дедушка Алины Собчак бежали из России в Казахстан в 1917 году. Там родилась ее мать. Позже родственники разделились еще больше: одни уехали в Китай, другие - иммигрировали в США.
То, что пережила ее семья сто лет назад, до сих пор Алине мало известно - бабушка и дедушка отказывались говорить об ужасах того времени, а ее родители боялись спросить их. Было ясно, что их опыт был травматическим.
"Каждый вечер моя бабушка резала хлеб и складывала его в пакеты на случай, если ей придется бежать. Я выросла среди людей, переживших войну. И они всегда учили меня быть благодарным за то, что у тебя есть, потому что ты никогда не знаешь, что принесет завтра", — поделилась семейной историей врач.
Она считает, что эта личная связь с ужасами войны и понимание еврейской веры и богословия побудили ее принять украинских беженцев в своем доме — чувство, которое разделяют другие члены Еврейской общины Кракова.
Исполнительный директор Центра еврейского сообщества центра Кракова Джонатан Орнштейн сфокусировал свою команду на переформатирование работы, чтобы создать там пункт сбора помощи и предоставления информации - как для украинцев, ищущих помощи, так и для поляков, ищущих способы им помочь.
"Как только мы услышали о беженцах, пересекающих границу, мы купили кучу матрасов на тот случай, если людям нужно будет спать в центре", — отметил он.
Пока им не пришлось размещать беженцев непосредственно в центре - около 220 человек смогли поселить в отелях и другом жилье.
"В иудаизме есть идея "когда-то мы были чужими", и мы очень хорошо помним об этом. У нас есть коллективная память о том, что мы были "другими", что мы чужие, и мы пытаемся сделать все возможное, чтобы позаботиться о них - как о евреях, так и о неевреях", — объяснил он позицию общины.
На данный момент число беженцев в доме Алины Собчак уменьшилось до девяти человек - остались матери с несколькими мальчиками-подростками.
Украинские дети еще не до конца понимают, что происходит – им только объяснили, что они собираются ехать в Польшу. С другой стороны, подростки постарше имеют доступ к социальным сетям и продолжают смотреть видео о нападении российских войск на их страну.
Поскольку война длится уже второй месяц, будущее остается неопределенным.
Алина говорит, что ее дом останется открытым для стольких людей, сколько она сможет принять. При этом она опасается, что из-за российских угроз Польше ей тоже, возможно, придется бежать.
"Я тоже спрашиваю себя, может быть, я окажусь в такой же ситуации. Надеюсь, что нет, но мы все боимся, глядя на украинских беженцев, что возможно через пару недель нам придется просто собираться и бежать, чтобы спасти наших детей ", — говорит краковчанка.
Напомним, мы писали, какие правила бесплатного проезда для беженцев действуют в Польше с 1 апреля.