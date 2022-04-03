"Боимся, что и нам придется скоро бежать". Как польские евреи помогают беженцам из Украины

Польша оказывает украинским беженцам беспрецедентную поддержку – уже больше 2,3 миллиона наших сограждан нашли убежище от войны в этой стране.

Среди тех, кто активно подключился к помощи украинцам - еврейская община Польши, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Еврейка приняла у себя дома 17 беженцев из Украины

Евреи в Польше сочувствуют украинцам из-за памяти о том, как в относительно недавнем прошлом им самим приходилось искать убежище, и сейчас легко могут поставить себя на место наших беженцев.

Одна из таких представителей еврейской общины - Алина Собчак, которая работает детским врачом на скорой помощи в Кракове. Когда ей позвонила коллега и спросила, может ли она предоставить свой дом для беженцев из Украины, она сразу согласилась.

"Я не знала, сколько людей, я не знала, кто приедет - я просто сказала "да", - рассказала она.

Спустя несколько часов у ее порога стояли 17 беженцев с немногими вещами, которые они смогли взять с собой, спасаясь от войны в Украине.

Фото: Пункт помощи украинцам на вокзале в Кракове (РБК-Украина)

"Каждый вечер складывал хлеб в сумки на случай, если придется бежать"

Еврейские бабушка и дедушка Алины Собчак бежали из России в Казахстан в 1917 году. Там родилась ее мать. Позже родственники разделились еще больше: одни уехали в Китай, другие - иммигрировали в США.

То, что пережила ее семья сто лет назад, до сих пор Алине мало известно - бабушка и дедушка отказывались говорить об ужасах того времени, а ее родители боялись спросить их. Было ясно, что их опыт был травматическим.

"Каждый вечер моя бабушка резала хлеб и складывала его в пакеты на случай, если ей придется бежать. Я выросла среди людей, переживших войну. И они всегда учили меня быть благодарным за то, что у тебя есть, потому что ты никогда не знаешь, что принесет завтра", — поделилась семейной историей врач.

Она считает, что эта личная связь с ужасами войны и понимание еврейской веры и богословия побудили ее принять украинских беженцев в своем доме — чувство, которое разделяют другие члены Еврейской общины Кракова.

Превратили центр общины в пункт помощи

Исполнительный директор Центра еврейского сообщества центра Кракова Джонатан Орнштейн сфокусировал свою команду на переформатирование работы, чтобы создать там пункт сбора помощи и предоставления информации - как для украинцев, ищущих помощи, так и для поляков, ищущих способы им помочь.

"Как только мы услышали о беженцах, пересекающих границу, мы купили кучу матрасов на тот случай, если людям нужно будет спать в центре", — отметил он.

Фото: Один из временных лагерей для беженцев в Польше (notesfrompoland.com)

Пока им не пришлось размещать беженцев непосредственно в центре - около 220 человек смогли поселить в отелях и другом жилье.

"В иудаизме есть идея "когда-то мы были чужими", и мы очень хорошо помним об этом. У нас есть коллективная память о том, что мы были "другими", что мы чужие, и мы пытаемся сделать все возможное, чтобы позаботиться о них - как о евреях, так и о неевреях", — объяснил он позицию общины.

Поляки опасаются, что тоже станут жертвой агрессии РФ

На данный момент число беженцев в доме Алины Собчак уменьшилось до девяти человек - остались матери с несколькими мальчиками-подростками.

Украинские дети еще не до конца понимают, что происходит – им только объяснили, что они собираются ехать в Польшу. С другой стороны, подростки постарше имеют доступ к социальным сетям и продолжают смотреть видео о нападении российских войск на их страну.

Поскольку война длится уже второй месяц, будущее остается неопределенным.

Фото: Украинские беженцы находят убежище в семьях поляков (t.me/UkrzalInfo)

Алина говорит, что ее дом останется открытым для стольких людей, сколько она сможет принять. При этом она опасается, что из-за российских угроз Польше ей тоже, возможно, придется бежать.

"Я тоже спрашиваю себя, может быть, я окажусь в такой же ситуации. Надеюсь, что нет, но мы все боимся, глядя на украинских беженцев, что возможно через пару недель нам придется просто собираться и бежать, чтобы спасти наших детей ", — говорит краковчанка.

Напомним, мы писали, какие правила бесплатного проезда для беженцев действуют в Польше с 1 апреля.