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Де безпечно відпочивати у Львівській області: список локацій

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Середа 20 липня 2022 14:00
Де безпечно відпочивати у Львівській області: список локацій Фото: Туристичні локації на Львівщині (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Фахівець зі Славського порадила екскурсії туристам

На Львівщині відпочивальникам та мандрівникам дозволено відвідувати ліси. Лише є попередження про прогулянки тільки маркованими маршрутами, щоб не заблукати.

Такий відпочинок на природі найбільш популярний в цьому році. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла начальник відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко.

"Зараз найбільше запитів – просто спокійні піші прогулянки в гори, гуляють з дітьми, самостійно. Нема запиту на масштабні заходи, людям хочеться просто спокою і тиші, але сирена все одно робить своє – її не чути тільки дуже високо і далеко в горах", - попереджає фахівець зі Славського.

Де безпечно відпочивати у Львівській області: список локаційФото: Краєвиди у Славському (facebook.com/slavsko.travel)

Вона перелічила локації, які в цьому році рекомендує відвідати туристам.

  • підйоми на вершини гір безпечні, чисті, промарковані. Тому туристам у Славському варто сходити на Тростян, Високий Верх, щоб насолодитися природою: чорниця, різнотрав'я;
  • водоспад Кам'янка і найбільший Шипітський водоспад, куди також є туристичні маршрути;
  • еко-ферма буйволів у селі Климець з дегустаціями й екскурсіями для дітей.

За ї словами, в цьому році туристи приїжджають на вихідні – на добу-дві. На довше затримуються не більше 10% відпочивальників. Працюють також дитячі табори, хоч не такі наповнені, як раніше. Загалом туристи їдуть на Львівщину з західних та центральних областей, Київщини, практично немає гостей з Одеси, Херсонщини, Запоріжжя.

Нагадаємо, ми писали, як працюють заміські комплекси під Києвом.

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