Где безопасно отдыхать во Львовской области: список локаций

Специалист из Славского посоветовала экскурсии туристам

На Львовщине отдыхающим и путешественникам разрешено посещать леса. Однако есть предупреждения о прогулках только по маркированным маршрутам, чтобы не заблудиться.

Такой отдых на природе наиболее популярен в этом году. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала начальник отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко.

"Сейчас больше всего запросов - просто спокойные пешие прогулки в горы, гуляющие с детьми, самостоятельно. Нет запроса на масштабные мероприятия, людям хочется просто покоя и тишины, но сирена все равно делает свое – ее не слышно только очень высоко и далеко в горах", - предупреждает специалист со Славского.

Фото: Пейзажи в Славском (facebook.com/slavsko.travel)

Она перечислила локации, которые в этом году рекомендует посетить туристам.

подъемы на вершины гор безопасны, чисты, промаркированы. Поэтому туристам в Славском стоит сходить на Тростян, Высокий Верх, чтобы насладиться природой: черника, разнотравье;

водопад Каменка и самый большой Шипотский водопад, куда также есть туристические маршруты;

эко-ферма буйволов в селе Климец с дегустациями и экскурсиями для детей.

По ее словам, в этом году туристы приезжают на выходные – на сутки-двое. На дольше задерживаются не более 10% отдыхающих. Работают также детские лагеря, хотя не такие наполненные, как раньше. В целом туристы едут на Львовщину из западных и центральных областей, Киевщины, практически нет гостей из Одессы, Херсонщины, Запорожья.

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