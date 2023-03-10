Не автоматически. В каких странах нужно продлевать временную защиту

Через год войны в ЕС оценили результаты действия Директивы о временной защите в странах Европы. Выводы представлены в отчете Агентства Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA).
Как страны ЕС будут предоставлять убежище украинцам в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
В отчете говорится, что одними из самых важных результатов стало тесное сотрудничество стран в вопросах приема украинцев. Например, государства ЕС, граничащие с Украиной – Румыния, Венгрия, Словакия и Польша – стали едиными пунктами обслуживания, где регистрировались лица, ищущие временной защиты.
Несколько государств ввели цифровые разрешения, которые позволили упростить продление срока действия и снизить затраты – например, Польша и Литва.
Многие страны автоматически продлят срок действия вида на жительство еще на год до 4 марта 2024 года. Такой анонс сделали:
С другой стороны, в некоторых странах, граждане Украины и лица, подпадающие под действие Директивы о временной защите, должны записаться на прием для продления временной защиты. Это будет подтверждением, что беженцы остаются в этих странах:
Большинство украинских получателей временной защиты были размещены в Германии, Польше, Чехии, Италии и Испании.
В Еврокомиссии подчеркнули, что в зависимости от ситуации защита для украинцев может быть дополнительно продлена до 2025 года.
Напомним, мы писали, что Венгрия автоматически продлила временную защиту украинцам до 2024 года.
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