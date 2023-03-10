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Не автоматично. В яких країнах потрібно продовжувати тимчасовий захист

Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через рік війни в ЄС оцінили результати дії Директиви про тимчасовий захист у країнах Європи. Висновки подані у звіті Агентства Європейського Союзу з питань притулку (EUAA).

Як країни ЄС надаватимуть прихисток українцям у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

У звіті йдеться про те, що одними з найважливіших результатів стала тісна співпраця країн у питаннях прийому українців. Наприклад, держави ЄС, які межують з Україною – Румунія, Угорщина, Словаччина та Польща – стали єдиними пунктами обслуговування, де реєструвалися особи, які шукають тимчасового захисту.

Декілька держав запровадили цифрові дозволи, які дозволили спростити продовження терміну дії та знизити витрати – наприклад, Польща та Литва.

Багато країн автоматично продовжать термін дії посвідки на проживання ще на рік до 4 березня 2024 року. Такий анонс зробили:

  • Австрія;
  • Норвегія;
  • Фінляндія;
  • Бельгія;
  • Словаччина.

З іншого боку, в деяких країнах громадяни України та особи, які підпадають під дію Директиви про тимчасовий захист, повинні записатися на прийом для продовження тимчасового захисту. Це буде підтвердженням, що біженці залишаються у цих країнах:

  • Чехія;
  • Естонія;
  • Франція;
  • Ісландія;
  • Швеція;
  • Мальта.

Фото: Реєстрація біженців у Франції (gettyimages.com)

Більшість українських отримувачів тимчасового захисту були розміщені у Німеччині, Польщі, Чехії, Італії та Іспанії.

У Єврокомісії наголосили, що залежно від ситуації захист для українців може бути додатково продовжений до 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, що Угорщина автоматично продовжила тимчасовий захист для українців до 2024 року.

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