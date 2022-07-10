Автобусні тури та авіа з Польщі. У які подорожі їдуть українці цього літа

На подорожі під час війни зважується далеко не кожен. Однак частина людей все ж намагається вирушити хоча б на короткий відпочинок, щоб перезавантажитись і з новими силами працювати на спільну перемогу.

Цього року через закрите небо України авіатури доступні лише з вильотом із сусідніх країн, а от автобусні мандрівки регулярно проводять з обласних центрів нашої країни.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна фахівець з туризму Марина Казакова розповідає, як змінилися інтереси українців щодо подорожей у час війни та аналізує середню вартість автобусних турів за кордон від різних компаній.

Туристи перестали відкладати відпочинок "на потім"

Якщо раніше українці навіть не хотіли чути про літній відпочинок, то нині попит зростає з кожним днем. Сьогодні я отримую багато повідомлень від туристів, які хочуть оздоровити себе і дітей, але їм соромно, "і що люди скажуть, бо йде війна".

Але я переконана: якщо поправите здоров’я власне і ваших дітей, то наша держава стане сильнішою. Адже після перезавантаження до вас повернуться сили, і ви зможете ще краще роботи свою справу. Кожен допомагає на своєму фронті, як може.

Недарма у школі урок триває 45 хвилин, а потім – перерва. Це робиться для того, щоб мозок перезавантажився і далі більш продуктивно працював. Відпочинок під час війни – це не розкіш, а потреба для організму.

За моїми спостереженнями, інтерес до турів останнім часом розділився на дві групи: ті, хто питають і одразу купують (протягом 24-48 годин) і ті, хто просто запитує.

Фото: Зараз українці швидше зважуються на купівлю туру, бо дуже втомилися і хочуть відновити сили (unsplash.com)

Торік час туристи після отримання підборів могли тижнями обдумувати й лише потім брати тур. Війна внесла корективи у швидкості прийняття рішень: зараз багато питань вирішуються набагато швидше, в тому числі це стосується купівлі путівок.

Які причини попиту на відпочинок за кордоном у українців під час війни? Найперше люди хочуть оздоровити дітей, поправити власне здоров'я (санаторне лікування ніхто не скасовував), перезавантажитись та наповнитись енергією.

Які варіанти відпочинку за кордоном для українців доступні сьогодні

автобусні тури із виїздом з обласних центрів (Київ, Житомир, Чернівці, Дніпро, Львів, Кривий Ріг тощо) авіатури із вильотом з аеропортів сусідніх країн (Польща, Молдова, Угорщина, Румунія, Братислава)

Автобусні тури із відпочинком на морі: які зараз ціни

Яку орієнтовну вартість такого відпочинку пропонують туристичні компанії? Давайте детальніше розберемося.

Болгарія. Орієнтовний час у дорозі – 23-27 годин в залежності від проходження кордону.

Ціни за тур для на 9 ночей (7 на курорті) – від 8 400* грн/особи

Чорногорія. Час у дорозі – 36-38 годин.

Ціни за тур для на 8 ночей (5 на курорті) – від 10 500 грн/особи

Албанія. Час у дорозі – 40-42 години.

Ціни за тур для на 8 ночей (5 на курорті) - від 15 000 грн/особи

Греція. Час у дорозі - 36-38 годин.

Ціни за тур для на 8 ночей (5 на курорті) – від 9 200 грн/особи

Хорватія. Час у дорозі – 32-34 години

Ціни за тур для на 10 ночей (8 на курорті) – від 19 000 грн/особи

Туреччина. Час у дорозі – від 39 годин.

Ціни за тур для на 11 ночей (9 на курорті) – від 10 100 грн/особи

Італія. Час у дорозі – 28-35 годин.

Ціна за тур для на 10 ночей (8 на курорті) – від 10 300 грн/особи

До вартості, як правило, входять: автобусний переїзд в обидві сторони, проживання у готелі 7 ночей, харчування "сніданок", медичне страхування.

Фото: Відпочинок у Греції автобусним туром доступний за ціною від 9200 гривень з людини (unsplash.com)

Переваги автобусних турів із відпочинком на морі

Можна дістатися з обласного центру прямо до готелю. Не потрібно змінювати тип транспорту, переносити валізи. Наприклад, раніше із Вінниці потрібно було їхати 5 годин до аеропорту, чекати 2 години в аеропорту на посадку, летіти 2 години, чекати 1-2 години по прильоту (забрати багаж і пройти контроль), потім ще трансфер 1-2 години. Якщо все підрахувати, то авіапоїздка з Вінниці до Болгарії складала мінімум 13 годин! Автобусом зараз можна добратися приблизно за 24-26 годин Низька ціна у порівнянні з авіатурами

Недоліки:

Порівняно довший час у дорозі

Порада: якщо вас засмучує такий довгий переїзд, рекомендую переїзд розбити на частини. Наприклад, можна приїхати до Чернівців, заночувати й наступного дня виїхати до Болгарії. Час у дорозі скоротиться на 9 годин. І складатиме 14-16 годин.

Автобусні екскурсійні тури до Європи: куди можна поїхати

Зараз більшість екскурсійних турів стартують зі Львова. Наведу кілька прикладів турів від різних компаній, які доступні українцям у липні.

Фото: Влітку можна поїхати в Європу на екскурсії (unsplash.com)

Будапешт – від 2 550 грн з особи;

Прага – від 2 925 грн;

Краків, Відень, Будапешт – від 4 125 грн;

Стамбул – від 5 438 грн;

Дрезден, Прага, Відень – від 7 313 грн;

Венеція, Флоренція, Рим – від 8 250 грн;

Будапешт, Ліньяно-Сабб'ядоро-Венеція-Верона-Трієст – від 19 469 грн;

Швейцарія: Цюрих, Женева, Берн – від 11 063 грн з людини.

Переваги автобусних екскурсійних турів

насичена екскурсійна програма

низька ціна, самостійно такий самий тур організувати вийде дорожче

безпечно, адже із вами є супроводжуючий україномовний гід по усьому маршруту

підходить активним мандрівникам.

Недоліки автобусних турів

довший час у дорозі у порівнянні з авіатурами

при’язка до програми туру

Який варіант відпочинку ви б не обрали, я впевнена: після мандрівки у вас буде більше сил на те, щоб працювати, відбудовуючи українську економіку!

Нагадаємо, туристичний ринок в Україні відновився на 20%, кажуть експерти.

Також в Україні відновлюються екскурсії по країні: скільки коштують тури по Києву та за місто.