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Туристичний ринок України відновився на 20%, - експерт

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Четвер 07 липня 2022 10:00
Туристичний ринок України відновився на 20%, - експерт Фото: Відпочинок на морі в Чорногорії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці обирають Туреччину, Болгарію та Грецію

Попит туристів на відпочинок за кордоном повільно відновлюється – час на морі намагаються провести переважно жінки з дітьми. На найпопулярніші локації плануються "автобусні чартери".

Про це TRAVEL РБК-Україна розповіла співзасновник компанії " TPG Олена Бойко.

За її словами, ринок відновився всього на 20-25% у порівнянні з 2021 роком після пандемії. Це означає, що відпочинком за кордоном українці стали цікавитися в 5 разів менше. Показники в 2021 році також були невисокі – всього 55% від цифр за 2019 рік.

"Ринок України скоротився на 75-80% порівняно з постковідним 2021 роком. З решти 25% - це діти, мами і відсотків 5% - чоловіки непризовного віку. Природно, туристичний ринок змінився і переформатувався через неможливість перельотів з України. Заплановані так звані "автобусні чартери", - розповідає РБК-Україна Олена Бойко, співзасновниця компанії "TPG".

Туристичний ринок України відновився на 20%, - експертФото: Пляж у Греції (unsplash.com/nikos-zacharoulis)

Наприклад, в Грецію, Чорногорію, Туреччину, Хорватію і Болгарію можна досить швидко дістатися автотранспортом. Також доступні автобусні тури в Італію, Хорватію, Албанію, Латвію.

Як і раніше існують благодійні програми - туроператори займаються оздоровленням дітей військових, матерів військовослужбовців.

"Складно виділити одну країну, яка більш популярна. Трохи більше "домінує" Туреччина - тому що це "олінклюзивний" напрямок. Українці більше вибирають Даламан, Бодрум, а анталійське та інші узбережжя менш затребувані - туди автобусом їхати годин на 10 довше і там більшість російських чартерів", - зазначає Олена Бойко.

Також індивідуальні тури на тривалий термін замовляють по далекомагістральних напрямках, наприклад, на Мальдіви. У такі подорожі українці вилітають з Польщі та інших ближніх країн Європи.

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати у відпустку без росіян в готелях.

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