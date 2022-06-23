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За низькими цінами. Куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортів

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Четвер 23 червня 2022 07:30
За низькими цінами. Куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортів Фото: Аеропорти Кишинева і Любліна (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Влітку доступні бюджетні регулярні та чартерні рейси

З початком війни і закриттям українського неба поїздки за кордон стали істотно складнішими і дорожчими.

Тим часом, і для ділових мандрівників, і для тих, кому потрібно полетіти в іншу країну у справах або на відпочинок з дітьми, залишається вибір аеропортів недалеко від кордону України.

TRAVEL РБК-Україна з'ясувало, куди з найближчих аеропортів сусідніх країн можна дістатися з бюджетними авіаперевізниками і скільки коштують квитки на початок липня.

Жешув - найближчий аеропорт до України

Польський аеропорт в Жешуві (Ряшеві) знаходиться всього за 170 км від Львова і є найближчим до України (близько 90 км від кордону). Цей аеропорт можна використовувати для термінових поїздок в деякі міста Європи, а також – для пересадки за курортними напрямками.

За низькими цінами. Куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортівФото: Архітектура в місті Ряшів (pixabay.com)

Дістатися в Жешув можна як автомобілем, так і автобусом зі Львова. Також зручно їхати поїздом до Перемишля, а звідти частими автобусами або таксі. Дорога займе близько години, відстань 62 км (91 км по дорозі). Також із залізничного вокзалу в Перемишлі в Жешув регулярно курсують електрички: час у дорозі – до півтори години.

Із Жешува здійснює рейси лоукостер Ryanair - наприклад, в Лондон (від 15 євро в одну сторону), Манчестер, Східний Мідленд, Брістоль, Дублін (від 43 євро).

Авіакомпанія Wizz Air доставляє пасажирів в Бургас (Болгарія) – від 40 євро, Ейндховен (Нідерланди) – від 31 євро, Осло (Норвегія) – від 10 євро.

На крилах польської авіакомпанії LOT можна долетіти до Варшави, Венеції (від 47 євро в одну сторону), Задар (Хорватія) – від 43 євро, Нью-Йорк (США) – від 713 євро.

Люблін – на які курорти можна полетіти чартерами

Українська авіакомпанія МАУ починає виконувати чартерні рейси з польського Любліна на замовлення українських туроператорів.

За низькими цінами. Куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортівФото: Туристи в Любліні (pixabay.com)

Відстань від Львова до аеропорту в Любліні - 200 км, з Києва – 600 км.

Дістатися до Любліна можна автобусним чартером туроператора "Альф" із Києва, Львова, Житомира, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська, Рівного, Луцька та Ковеля. Вартість - від 1700 гривень в обидві сторони (зі Львова).

На сторінці туроператора "Альф" у Facebook йдеться про запуск першого чартеру в Чорногорію з Любліна. Вильоти в Тіват заплановані двічі на тиждень (неділя, четвер) з 30 червня до 2 жовтня.

Квитки на ексклюзивні чартери можуть придбати тільки українці із закордонним паспортом. Вартість - від 8100 гривень в обидві сторони.

Туроператор "Феєрія" запускає український чартер на крилах МАУ із Любліна на Корфу в Греції .

Рейси доступні з 5 липня кожні 11-12 днів до кінця вересня. Квитки коштують від 270 євро, пакетні тури – від 699 євро. Також ця компанія запускає чартери в Барселону - з 8 липня принаймні до початку жовтня. Вартість квитків - від 299 євро.

Із аеропорту Любліна можна швидко дістатися на курорти також рейсами інших авіакомпаній. Наприклад, в:

  • Хорватію (Спліт) - на крилах Wizz Air, квитки в обидві сторони з 1 липня – від 123 євро.
  • Болгарію (Бургас) - на крилах Wizz Air, квитки в обидві сторони з 1 липня - від 152 євро;
  • Також з Любліна є рейси в Туреччину (Анталію) - чартерні рейси польської авіакомпанії Enter Air на замовлення туроператорів TUI і Coral Travel.

За низькими цінами. Куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортівФото: Kітак авіакомпанії Ryanair (pixabay.com)

Куди можна полетіти з Кишинева, Румунії та Словаччини

Аеропорт Кишинева в Молдові також став одним з популярних повітряних воріт для українців. Він знаходиться за 65 км від українського кордону. Дістатися можна також автобусами або автомобілям.

Аеропорт Кишинева відкриває українцям доступ у такі локації:

  • Тель-Авів (Ізраїль) - молдовська авіакомпанія Fly Оnе (від 124 євро), Air Moldova;
  • Анталія (Туреччина) - Turkish Airlines, Fly Оnе, Air Moldova;
  • Стамбул - Turkish Airlines, Fly Оnе;
  • Відень – Austrian Airlines;
  • Париж – HiSky;
  • Амстердам - Fly Оnе;
  • Рим – Wizz Air;
  • Лісабон – Air Moldova.

Також з найближчих аеропортів, куди можна полетіти лоукостерами в європейські міста:

Ясси в Румунії (Wizz Air) - 170 км від кордону: до Парижа, Мадрида, Санторіні, Берліна, Ларнаки, Турина, Відня.

За низькими цінами. Куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортівФото: Аеропорт e Мадриді (pixabay.com)

Кошице в Словаччині (Wizz Air, Ryanair) - 110 км від кордону: регулярні рейси до Відня, Праги, Лондона, Варшави, Дубліна, Ліверпуля. Чартерні рейси: Анталія, Марса-Алам, Хургада, Геракліон, Родос, Монастір (Туніс).

Нагадаємо, ми писали, де можуть відпочити українці за кордоном цього літа.

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