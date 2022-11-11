В аэропорту Берлина разворачивают палаточный лагерь для тысяч украинцев: детали

Украинцы, которые будут прибывать в столицу Германии в поисках временного убежища, будут размещать во временном приюте в бывшем аэропорту Тегель. Там оборудуют палатки на летном поле.

Всего же в аэропорту планируется разместить 3600 человек, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на themayor.eu.

В Берлине не осталось обычного жилья для беженцев

Отмечается, что бывший аэропорт использовался как главный центр регистрации и перенаправления лиц из Украины, ищущих убежища в Германии после начала российского вторжения. Тогда открыли два терминала.

На данный момент в аэропорту Тегель нашли временное пристанище около 1500 украинских беженцев – большинство из них матери с детьми. Летом в модульных домиках размещались около 400 украинцев. Обычное жилье для беженцев в немецкой столице на 28 тысяч мест уже заполнено.

Сейчас правительство Берлина спешит оборудовать обогревателями две большие палатки на летном поле. Там также открыли третий терминал для регистрации прибывающих и установили 900 новых кроватей, сообщили чиновники.

Фото: Новоприбывшие беженцы в аэропорту Тегель в Берлине (gettyimages.com)

Всего планируется разместить 3600 человек, которые будут прибывать в Берлин из-за российских атак на жизненно важную инфраструктуру в преддверии приближающихся холодных зимних месяцев.

Поиск новых мест для беженцев из Украины станет приоритетом, - чиновники

"Поскольку президент России нацелился на тепло- и водоснабжение страны, а температура скоро опустится ниже нуля, число беженцев может резко возрасти в любой момент", - отметила сенатор правительства берлинской земли по социальным вопросам Катя Киппинг.

Большинство обычных приютов для беженцев в Берлине и других частях страны уже переполнены. По словам чиновницы, поиск нового места для людей, ищущих защиты в Германии, должен стать главным приоритетом. Палатки в аэропорту оборудуют до конца месяца.

Фото: Украинцев будут размещать в обогреваемых палатках (gettyimages.com)

На сегодняшний день Берлин принял более 100 000 украинцев, многие из них нашли частное жилье у родственников или в домах немцев. Но около 3000 беженцев нуждаются в жилье от города.

В Германии число украинцев превысило 1 млн человек. На прошлой неделе глава ассоциации городов Германии предупредил, что многие места по всей стране больше не в состоянии предоставить достойное жилье беженцам.

Напомним, мы писали, что немецкие города не справляются с наплывом украинцев.