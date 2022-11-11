В аеропорту Берліна розгортають наметовий табір для тисяч українців: деталі

Українці, які прибуватимуть до столиці Німеччини у пошуках тимчасового прихистку, розміщуватимуть у тимчасовому притулку у колишньому аеропорту Тегель. Там обладнають намети на льотному полі.

Загалом в аеропорту планується розмістити 3600 осіб, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на themayor.eu.

У Берліні не залишилося звичайного житла для біженців

Зазначається, що колишній аеропорт використовувався як головний центр реєстрації та перенаправлення осіб з України, які шукали прихистку в Німеччини після початку російського вторгнення. Тоді відкрили два термінали.

На даний момент в аеропорту Тегель знайшли тимчасовий притулок близько 1500 українських біженців – більшість матерів з дітьми. Влітку у модульних будиночках розміщувалося близько 400 українців. Звичайне житло для біженців у німецькій столиці на 28 тисяч місць уже заповнене.

Зараз уряд Берліна поспішає обладнати обігрівачами два великі намети на льотному полі. Там також відкрили третій термінал для реєстрації прибулих та встановили 900 нових ліжок, повідомили урядовці.

Фото: Новоприбулі біженці в аеропорту Тегель у Берліні (gettyimages.com)

Всього планується розмістити 3600 осіб, які прибуватимуть до Берліна через російські атаки на життєво важливу інфраструктуру напередодні холодних зимових місяців.

Пошук нових місць для біженців з України стане пріоритетом, - чиновники

"Оскільки президент Росії націлився на тепло-і водопостачання країни, а температура скоро опуститься нижче нуля, кількість біженців може різко зрости будь-якої миті", - зазначила сенатор уряду берлінської землі з соціальних питань Катя Кіппінг.

Більшість звичайних притулків для біженців у Берліні та інших частинах країни вже переповнені. За словами чиновниці, пошук нового місця для людей, які шукають захисту у Німеччині, має стати головним пріоритетом. Намети в аеропорту обладнають до кінця місяця.

Фото: Українців будуть розміщувати в наметах, що обігріваються (gettyimages.com)

На сьогоднішній день Берлін прийняв понад 100 000 українців, багато з них знайшли приватне житло у родичів чи будинках німців. Але близько 3000 біженців потребують житла від міста.

У Німеччині кількість українців перевищила 1 млн людей. Минулого тижня глава асоціації міст Німеччини попередив, що багато місць по всій країні більше не в змозі надати гідне житло біженцям.

Нагадаємо, ми писали, що німецькі міста не справляються із напливом українців .