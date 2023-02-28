До 700 долларов. Туристам раздадут деньги за посещение популярной локации: детали

После пандемии путешествия в мире снова активизируются, но подорожание авиабилетов многим усложняет дальние путешествия. Туристические направления делают все возможное, чтобы привлечь посетителей.

В частности, Тайвань предлагает туристам выплаты в размере 165 долларов за отдых. Денежные вознаграждения будут также предложены туристическим группам, чтобы поощрить их посетить остров.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

Премьер-министр Тайваня Чэнь Чиэн-жен объявил, что у правительства есть елью привлечь шесть миллионов туристов в 2023 году, удвоив эту цифру в 2024-м. Также планируется увеличить количество посетителей до 10 миллионов к 2025 году.

Для привлечения внимания посетителей из разных стран власти приняли решение раздать 5000 NT$ (165 долларов) 500 000 индивидуальным туристам. 90 000 туристических групп также получат бонусы в размере до 20 000 NT$ (658 долларов).

Министр транспорта Ван Куо-цай заявил, что выплаты будут отправлять на карты путешественникам. Туристы смогут использовать средства для покрытия расходов на Тайване, в том числе для оплаты проживания.

Фото: Власти Тайваня приняли решение раздать 5000 NT$ (165 долларов) 500 000 индивидуальным туристам (unsplash.com)

Он добавил, что эти меры направлены на привлечение большего количества посетителей с ключевых рынков, включая Японию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию, Гонконг и Макао, а также Европу и Америку.

Согласно статистическим данным Бюро туризма Тайваня, в 2022 году страну посетило почти 900 000 посетителей. Среди самых больших групп были посетители из Вьетнама, Индонезии, Японии и США.

Эти цифры являются лишь незначительной частью показателей 2019 года. Тогда Тайвань привлек рекордные 11,8 миллионов международных туристов, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Остров упразднил ограничения на въезд в октябре 2022 года после одного из самых продолжительных закрытий границ в мире.

Впрочем, правительство страны еще не сообщило, когда именно начнется схема выплат туристам. Также пока неизвестно, как путешественникам можно подать заявку на получение денег.

Тем временем знаменитый курорт Европы в результате войны в Украине оказался на грани упадка.

Также сообщалось, как санкции изолировали туристов из РФ в мире.