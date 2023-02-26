Из-за событий в Украине. Знаменитый курорт Европы оказался на грани упадка

Курортный город на западе Чехии Карловы Вары больше других ощутил на себе влияние войны в Украине. Знаменитые санатории приходят в упадок без российских туристов, за счет которых существовали десятилетиями.

Что происходит на курорте в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на zpravy.aktualne.cz.

Карловы Вары стали недоступны для постоянных клиентов – россиян

На протяжении десятилетий крупнейший чешский курортный город выделялся многочисленным русским меньшинством. В течение нескольких десятилетий россияне владели значительной частью исторического центра, а также составляли большую часть клиентуры местных курортов с русскоязычным персоналом.

Крупнейший в Чехии православный храм был построен здесь в конце XIX века, он до сих пор подчиняется Москве.

Фото: Православный храм в Карловых Варах (pixabay.com)

Но из-за войны в Украине Чехия запретила въезд российских туристов. И в Карловых Варах резко уменьшилось их число.

"Спад начался уже после аннексии Крыма в 2014 году. Но пик пришелся на эпидемию коронавируса и последующую войну в Украине", – объясняет мэр города Андреа Пфеффер Ферклова.

Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тысяч ночей за первые три квартала, то в 2022 году – всего 10 тысяч за тот же период.

Что происходит на курорте спустя год войны в Украине

В конце января набережная реки Тепла с историческими домами на удивление оживленная. В ресторанах полно гостей, на парковке перед знаменитым гранд-отелем Pupp не найти свободного места. Русский язык уже редко слышен в шуме оживленного спа-центра, его сменили английский, испанский, украинский и особенно немецкий языки.

Посещаемость Карловых Вар продолжает тенденцию прошлых лет - по статистике, в 2022 году сюда прибыло самое большое количество туристов за всю историю. Большие и маленькие группы гуляют по городу, некоторые в одиночку, другие с гидом.

Фото: Карловы Вары в 2019 году (unsplash.com/sergey-mind)

Однако именно россияне традиционно приезжали в Карловы Вары на традиционные многонедельные лечебные санаторно-курортные процедуры.

"Чехи, немцы, итальянцы, испанцы и французы путешествуют много, но в основном они приезжают только на выходные", – объясняет гид Длохош.

Поэтому традиция длительного отдыха, благодаря которой, в том числе, Вары попали в список ЮНЕСКО как один из знаменитых курортных городов Европы, в опасности, считает Пфеффер Ферклова.

"Я бы не связывала это только с отъездом россиян, а с оттоком курортной клиентуры. Если мы не найдем новую, спа-индустрия как таковая полностью умрет. Она зависит от клиентов, приходящих к ним на лечение", – добавляет мэр, которая 12 лет руководила гранд-отелем Pupp.

Санаториев, предлагающих комплексное санаторно-курортное лечение, в городе становится все меньше. Одни пришлось закрыть, другие преобразовать в оздоровительные центры, чтобы удовлетворить спрос туристов из западных стран.

"Велнес может быть везде, где построят хороший курорт с бассейном. А у нас есть уникальная термальная вода, в которой можно купаться, которую можно пить и которая доказал целебный эффект в течение 700 лет", – объясняет Длохош.

Фото: Целебные источники в Карловых Варах (unsplash.com/pavel-nekoranec)

Изменения в Варах чувствуются на каждом шагу. Даже через год после начала войны баннеры агентств недвижимости с надписью "Продается" можно встретить на каждой улице – на местах бывших гостиниц, квартир и магазинов.

Даже местные бутики предметов роскоши сегодня пусты. До прошлого года они полагались на состоятельных российских клиентов, у некоторых из которых даже были надписи на кириллице. Однако теперь они объявляют о распродажах и скидках более чем на 50% на латыни.

"Здесь много туристов и много чешской клиентуры, но они не так много тратят. Они только покупают выпивку. Арендная плата высока. Я не знаю, что делать дальше, я не хочу закрываться", – говорит хозяин сувенирного магазина.

Фото: Туристы в Карловых Варах в 2022 году (unsplash.com/jaromir-kalina)

Недавно руководство города подверглось критике за запуск русскоязычной кампании по привлечению туристов. Мероприятие, первоначальным лозунгом которого было "Город, где вас понимают", вызвал скандал. Тогда власти возражали, что кампания была нацелена на россиян, давно проживающих в западных странах.

"Мы, конечно, не поддерживаем Россию. Но спа-индустрия сейчас не выживет без россиян", – считает Длохош.

Город планирует уделять больше внимания чехам и изменить концепцию курорта, чтобы привлечь новых туристов.

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