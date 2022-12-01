До 50 тысяч гривен. Кем работают украинские беженцы в Чехии и сколько получают

В Чехии ежемесячно растет количество работающих украинцев. В стране трудоустроились уже около 100 тысяч украинских беженцев.

Где работают наши граждане в Чехии и сколько они зарабатывают, TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты миграционной платформы EWL.

Из каких регионов Украины едут больше украинцев на работу в Чехию

Украинские беженцы в Чехии активно трудоустраиваются – если в июне на роботу ходили 68 тысяч бегущих от войны, то к концу октября официальную работу нашли более 98 тысяч человек. Это почти каждый пятый обладатель визы временной защиты.

С начала войны беженцы из Украины получили в Чехии более 460 тысяч таких виз. Среди нашедших работу около двух третей – женщины.

Эксперты EWL проанализировали, что Чехия продолжает регистрировать стабильный поток вновь прибывших, но с марта 2022 года он несколько сократился. Большинство украинцев, которые сейчас приезжают и работают в Чехии – выходцы из центра, юга и востока Украины. По данным Агентства ООН по делам беженцев, почти половина беженцев – женщины, еще 33% – дети.

"Часть беженцев, приехавших в первые месяцы войны, уже вернулись в Украину. Сейчас остаются и идут работать в Чехию жители Запорожья, Николаева, Одессы, Мариуполя, Днепра. Выходцев с запада Украины, работающих в Чехии – где-то 10%", - рассказывает директор по вопросам международного развития платформы EWL Михалина Селевич.

Фото: Вакансии для украинцев есть на заводах (gettyimages.com)

Кем работают украинцы в Чехии: какие вакансии

Чехия третья по количеству зарегистрированных украинских беженцев после Польши и Германии. Чешские работодатели активно берут на работу иностранных работников – часто вакантные позиции занимают украинцы.

Одна из востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии сейчас – работник по производству запчастей для автомобилей. В Чехии работают заводы многих международных брендов, поэтому есть широкий выбор профессий в этой области.

Также много вакансий "работник комплектации продукции" на складах и логистике. Это сбор деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектующих товаров.

Большинство работодателей предлагают бесплатное жилье для своих работников. Могут размещать семьями – например, взять мужа на работу с женой и детьми, но в таком случае мужчина должен заплатить за их проживание. Некоторые предприятия обеспечивают своих работников бесплатным питанием или по льготным ценам. Это работа, которая не требует знания чешского языка и опыта. В месяц можно заработать – 21 500-29 300 крон (34-46,5 тысяч гривен – ред.)", – рассказывает Михалина Селевич.

Фото: На многих работах не требуют знания языка (freepic.com)

Какие зарплаты и выплаты получают украинцы в Чехии

Зарплата в Чехии зависит от региона и сферы деятельности. В среднем в этой стране можно получить 18 000 – 35 000 крон в месяц (примерно 28,5 – 55,6 тыс. грн).

Чехия готовит законопроект LexUkraine III, согласно которому будет разработан механизм продления виз временной защиты до 31 марта 2024 года и срок социальных выплат.

Сегодня все прибывающие в Чехии украинские беженцы без каких-либо дополнительных условий имеют право на выплату первой помощи в 5 000 крон (почти 8 тыс. грн.).

Чтобы получать ту же сумму еще 5 месяцев, нужно доказать свое сложное материальное положение – считаться безработным, не иметь в Чехии жилья.

На 7 месяц размер выплат уменьшается до 4620 крон (7,3 тыс. грн) – это прожиточный минимум. Детям до 18 лет выплачивают 3320 крон (5,3 тыс. грн).

В настоящее время в Чехии проживают 390 тысяч беженцев из Украины. С начала войны беженцы украинцы получили в Чехии более 460 тысяч виз временной защиты. Почти 60 тысяч детей были зачислены в чешские школы в этом учебном году. Это означает, что большинство людей остаются в этой стране надолго.

По данным исследования "Беженцы из Украины в Польше, Румынии и Чехии", которое EWL проводила вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, 89% украинских беженцев не работали в Чехии раньше. 22% были высококвалифицированными работниками в Украине. 24% опрошенных владеют чешским языком минимум на разговорном уровне.

Напомним, мы писали, какие вакансии остаются для украинцев в Польше в ноябре.