До 50 тисяч гривень. Ким працюють українські біженці у Чехії та скільки заробляють

У Чехії щомісяця зростає кількість українців, які працюють. У країні працевлаштувалися вже майже 100 тисяч українських біженців.

Де працюють наші громадяни у Чехії та скільки вони заробляють, TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти міграційної платформи EWL.

З яких регіонів України їдуть найбільше українців на роботу в Чехію

Українські біженці в Чехії активно працевлаштовуються – якщо у червні на роботу ходили 68 тисяч втікачів від війни, то до кінця жовтня офіційну роботу знайшли понад 98 тисяч осіб. Це майже кожен п'ятий власник візи тимчасового захисту.

З початку війни біженці з України отримали у Чехії понад 460 тисяч таких віз. Серед тих, хто знайшли роботу, близько дві треті – жінки.

Експерти EWL проаналізували, що Чехія продовжує реєструвати стабільний потік новоприбулих, але з березня 2022 року він трохи скоротився. Більшість українців, які зараз приїжджають і працюють в Чехії – це вихідці з центру, півдня та сходу України. За даними Агентства ООН у справах біженців, майже половина біженців – жінки, ще 33% – діти.

"Частина біженців, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися в Україну. Зараз залишаються і йдуть працювати до Чехії мешканці Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців із заходу України, які працюють в Чехії – десь 10%", – розповідає директорка з питань міжнародного розвитку платформи EWL Міхаліна Селєвіч.

Фото: Вакансії для українців є на заводах (gettyimages.com)

Ким працюють українці у Чехії: які є вакансії

Чехія є третьою за кількістю зареєстрованих українських біженців після Польщі та Німеччини. Чеські роботодавці активно беруть на роботу іноземних працівників – часто вакантні позиції займають українці.

Одна із затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз – працівник з виробництва запчастин для автомобілів. У Чехії працюють заводи багатьох міжнародних брендів, тому є широкий вибір професій у цій галузі.

Також багато вакансій "працівник комплектації продукції" на складах та в сфері логістики. Це збір деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектувати товари.

"Більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. Можуть розміщувати родинами – наприклад, взяти чоловіка на роботу з дружиною і дітьми, але в такому випадку чоловік має заплатити за їхнє проживання. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами. Це робота, яка не вимагає знання чеської мови і досвіду. В місяць можна заробити – 21 500- 29 300 крон (34-46,5 тисяч гривень – ред.)", – розповідає Міхаліна Селєвіч.

Фото: На багатьох роботах не вимагають знання мови (freepic.com)

Які зарплати і виплати отримують українці у Чехії

Зарплати в Чехії залежать від регіону та сфери діяльності. В середньому в цій країні можна отримати 18 000 - 35 000 крон на місяць (приблизно 28,5 –55,6 тис. грн).

Чехія готує законопроект LexUkraine III, за яким буде розроблений механізму продовження віз тимчасового захисту до 31 березня 2024 року і термін соціальних виплат.

Сьогодні всі українські біженці, які прибувають в Чехії, без будь-яких додаткових умов мають право на виплату першої допомоги в 5 000 крон (майже 8 тис. грн.).

Щоб отримувати таку саму суму ще 5 місяців, треба довести своє складне матеріальне становище – вважатися безробітним, не мати у Чехії житла.

На 7 місяць розмір виплат зменшується до 4 620 крон (7,3 тис. грн) - це прожитковий мінімум. Дітям до 18 років виплачують 3 320 крон (5,3 тис. грн).

Наразі в Чехії проживають 390 тисяч біженців з України. З початку війни біженці українці отримали у Чехії понад 460 тисяч віз тимчасового захисту. Майже 60 тисяч дітей були зараховані до чеських шкіл у цьому навчальному році. Це означає, що більшість наших людей залишаються у цій країні надовго.

За даними дослідження "Біженці з України в Польщі, Румунії та Чехії", яке EWL проводила разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, 89% українських біженців не працювали в Чехії раніше. 22% були висококваліфікованими працівниками в Україні. 24% опитаних володіють чеською мовою мінімум на розмовному рівні.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії залишаються для українців у Польщі в листопаді.