Без знания языка. Какие вакансии остаются для украинцев в Польше в ноябре

В Польше количество вакансий в ноябре уменьшилось на 20%. Некоторые предприятия уменьшают производство из-за затрат на энергоносители.

Впрочем, для украинцев рынок труда в Польше остается открытым. В каких отраслях больше всего вакансий, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты миграционной платформы EWL.

Какая ситуация на рынке труда в Польше в ноябре

Во многих отраслях польской экономики все еще не хватает работников. Согласно данным Министерства семьи и социальной политики Польши, уровень безработицы в октябре составил 5,1%, как в сентябре.

"Работа в Польше есть, однако количество вакансий уменьшилось по сравнению с сентябрем-октябрем, тогда выбор был более широким. К сезонному спаду добавился экономический фактор – некоторые предприятия уменьшают производство из-за стоимости энергоносителей и неуверенности в стабильной покупательной способности населения в ближайшее время", – рассказывает директор международной рекрутации платформы EWL Марцин Колодзейчик.

В каких сферах есть вакансии без знания польского языка

Польша остается основным направлением экономической миграции украинцев. Украинцы, не знающие польского языка и не имеющие опыта, ищут работу в области e-commerce и логистике. Это работа на складах, связанная с комплектацией заказов.

Простая физическая работа есть на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, на заводах автопрома по изготовлению деталей и аксессуаров для автомобилей. Там можно заработать сезонно или работая долгий срок.

Фото: Простая физическая работа есть на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (unsplash.com/arno-senoner)

Больше всего в рабочих руках нуждаются в транспортной отрасли. В октябре 61% компаний задекларировали, что нехватка работников замедляет их деятельность.

По данным Польского экономического института, для 54% строительных компаний нехватка работников является наибольшим препятствием для работы – до войны многие мужчины из Украины работали на строительных площадках Польши. Также не хватает высококвалифицированных технических работников: слесарей, операторов машин.

Привели ли ракетные удары в Украине к массовому выезду за границу

Массированные ракетные удары в октябре и ноябре с разрушениями критической инфраструктуры не повлекли за собой массового выезда украинцев за границу. Об этом свидетельствуют данные Пограничной службы Польши.

"В Польшу и другие страны ЕС украинцы едут сейчас преимущественно работать. Те, кто сейчас работает за границей, решают – оставаться за границей на праздники и работать или возвращаться домой", – отмечает Марцин Колодзейчик.

Фото: В Польше не хватает людей на производстве (gettyimages.com)

Поляки уезжают на заработки в западную Европу

Пока украинцы едут зарабатывать деньги в Польше, поляки начали активно ездить на заработки в западные страны Европы. За последний год такой спрос вырос вдвое. По данным сайта olx, с начала года более 340 тысяч поляков обращались к рекрутерам, предлагающим работу за пределами страны. Чаще всего поляки едут в Германию и Британию.

"Больше всего работой за границей стали интересоваться с сентября. Инфляция стала очень ощутимой для польских семей. Разница между заработками в Польше и на Западе существенная, поэтому поляки начали снова искать возможности заработать за границей", - обращает внимание эксперт.

Напомним, мы писали, что в Польше уровень жизни улучшился у половины украинцев.