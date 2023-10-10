5,5 тысяч евро в месяц. Сколько платят учителям в разных странах Европы

Зарплата учителей в Европе может колебаться от 4 000 до 92 000 евро в год. Разница в зарплате, которую получают работники сферы образования, часто очень большая даже в пределах ЕС.

Сколько зарабатывают учителя в разных странах Европы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

66 тысяч евро в год. Где учителям платят больше всего

Учителя зарабатывают в ЕС очень по-разному: от 4 до 92 тысяч евро в год, выяснила Eurydice – сеть Европейской Комиссии, анализирующая системы образования в Европе.

Данные свидетельствуют о том, что некоторые страны ЕС (и которые также находятся в Европе, но в ЕС не входят) платят учителям гораздо больше, чем другие. Уровень образования самого работника также является фактором, определяющим зарплату таких специалистов.

Согласно отчету Eurydice, учителя дошкольных учреждений зарабатывают меньше, чем другие их коллеги, особенно учителя старших классов средней школы.

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Страны, где платят учителям больше всего – Швейцария и Дания. Там годовая зарплата педагогов достигает 66 972 евро и 47 980 евро в год.

Учитель начального уровня в этих двух странах зарабатывает примерно 5581 евро и 3998 евро в месяц соответственно.

Фото: Швейцария и Дания – среди лидеров по зарплате учителям в Европе (Getty Images)

Ирландия, Австрия, Германия, Хорватия и Эстония в отчете отсутствуют. Но список пяти стран с самыми высокими зарплатами учителям начального уровня, завершают Исландия (45 648 евро), Норвегия (40 479 евро) и Нидерланды (38 413 евро) в год.

В каких странах учителя зарабатывают меньше всего

На другом конце шкалы с самыми низкими зарплатами для учителей в Европе оказались Болгария (7731 евро) и Румыния (8027 евро). Сотрудники отрасли получают в месяц около 644 евро в Болгарии и 668 евро в Румынии.

Как и в большинстве стран, в странах Европы зарплата учителей во многом зависит от их опыта и навыков. У учителей со стажем более десяти лет есть более высокая зарплата, чем те, кто только что пришел работать в отрасль.

Больше учителям с опытом платят в нескольких странах. Такие специалисты зарабатывают 72 366 евро в год в Швейцарии, 60 369 евро в Ирландии и 55 312 евро в Дании. В Венгрии, для сравнения, учителям платят в среднем 8 063 евро в год.

Но, как ни странно, есть целый список стран ЕС, где учителя-новички и опытные специалисты получают одинаковую зарплату:

Бельгия;

Болгария;

Кипр;

Греция;

Испания;

Франция;

Венгрия;

Исландия;

Италия;

Литва;

Латвия;

Нидерланды;

Португалия;

Румыния;

Словения.

Фото: В Словении, Литве, Венгрии и других странах учителя-новички и опытные специалисты часто получают одинаковую зарплату (Getty Images)

Руководители школ обычно получают заработную плату выше заработной платы учителей. Во многих странах Европы их зарплаты растут с увеличением размера школы и количества обучающихся там школьников.

В большинстве систем образования есть значительные отличия в зарплате директоров школ в зависимости от размера или других характеристик школы и других факторов, таких как опыт и обязанности руководителя.

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В Германии учителям платят в среднем 62 тысячи евро в год. В Латвии и Словакии значительно более низкие ставки: около 9 480 и 10 980 евро соответственно.

В Греции, Чехии и Хорватии – одни из самых низких зарплат в этой категории – от 13 104 до 14 789 евро в год.

Между тем, Немецкое статистическое управление Statista предупреждает: в будущей перспективе рынок труда страны потеряет миллионы экономически активных людей, которые могут работать и развивать экономику.

По прогнозу ведомства, к 2036 году на пенсию в Германии выйдут 12,9 млн человек, родившихся в период с 1957 по 1969 год, которые сейчас являются частью рынка труда страны. Мы рассказывали, каких специалистов больше не хватает в Германии.

Также сообщалось, в каких странах Европы – самые высокие зарплаты.

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