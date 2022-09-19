Дисципліна, форма та штрафи за "прогули". Що чекає на українців у школах Британії

В англійських школах не навчаються дистанційно, а їхати у відпустку поза канікулами суворо забороняється. У чому відмінності української та британської системи навчання

З середини березня за сімейною та спонсорською програмами (Ukraine Family Scheme та Homes for Ukraine відповідно) до Великої Британії в'їхали вже близько 120 тисяч українців. Це безпрецедентний за масштабами крок Об'єднаного Королівства у допомозі країні, яка зазнала повномасштабної військової агресії.

Більшість тих, хто приїхали – жінки та сім'ї з дітьми шкільного віку. І одним із першочергових питань, які постають перед українцями, після в'їзду до нової країни – продовження шкільної освіти для дітей.

TRAVEL РБК-Україна розбирався, чим відрізняються українська та британська шкільні системи, з якими складнощами стикаються наші школярі та їхні батьки та за що можна отримати штраф, навіть не підозрюючи про це.

У пішій доступності. Як знайти місце у школі Британії

Українці, які приїхали на Туманний Альбіон за однією з "українських схем", отримують право на тимчасове проживання в країні, можливості виїжджати та повертатися, а також користуватися медичним обслуговуванням, здобувати освіту, соціальні виплати, легально працювати та орендувати житло.

Після прибуття в країну українські переселенці реєструються у місцевій раді свого регіону. Сouncil допомагає біженцям у питаннях адаптації. Також через нього можна дізнатися про наявність місць у школах міста/регіону.

Фото: Primary school у відладжі на сході Англії (Леся Панченко/РБК-Україна)

За існуючими нормами, школа має бути у пішій доступності (що можливо далеко не завжди), або від неї має бути шкільний транспорт у ваш район. Також батьки можуть заявити, що готові возити та забирати дитину самостійно (на автомобілі), якщо вони мають таку можливість.

Комунікація школи з батьками

При оформленні до школи вам призначать зустріч із директором чи старшим учителем. Він проведе для вас екскурсію кампусом, класами і внутрішніми приміщеннями. Потім потрібно заповнити цілий стос паперів з дозволами та зобов'язаннями. Регламентується все – харчові та медичні особливості, алергії, дозвіл фотографувати дитину на шкільних заходах, брати участь у загальношкільних зборах та уявленнях, особливості дитини, що впливають на процес навчання (наприклад, дислексія, СДВГ тощо).

Школа активно спілкується з батьками електронною поштою . Тому на тиждень ви отримуватимете кілька листів зі шкільними новинами, анонсами, попередженнями та проханнями адміністрації. А наприкінці кожного тижня – підсумковий weekly newsletter про минулі та заплановані події.

Як влаштована шкільна система Великої Британії

Середня освіта у Британії є обов'язковою. Усі діти від 4 до 16 років, які живуть в країні, навіть тимчасово, повинні відвідувати школу.

Дистанційне навчання в українській школі – не аргумент для місцевої влади. Тут вимагають очне відвідування місцевої школи. Тому сім'ї з дітьми, які приїхали до Великобританії, стикаються з вибором – "відкласти" українську школу на невизначений час або тягнути паралельно дві навчальні програми – британську та українську у форматі екстернату чи сімейного навчання.

І те, й інше – непросто для сімей, які планують повернення на батьківщину. Плюс – стрес від адаптації в новій країні та навчання новою мовою.

Фото: Табличка з привітанням для українських дітей (Леся Панченко/РБК-Україна)

Шкільна система Британії складається з Primary (молодша школа) та Secondary (або Upper ) – середньої школи (коледжу). Primary school (для дітей 4-11 років) менше за розмірами (в середньому 250-500 осіб), але їх більше за кількістю. Щоб не возити малюків далеко (самим дітям добиратися в такому віці не дозволяється), вони розташовані в кожному районі та великому вілладжі.

Upper school (коледжі) (12-16/17 років) досить великі (до 1500 учнів) та розташовані так, щоб була можливість зручно добиратися з усіх навколишніх районів (селищ). Для таких учнів ходять шкільні автобуси, які збирають дітей за маршрутами вранці та розвозять додому після уроків.

Дітей зараховують до шкіл строго за віком. Якому класу відповідає вік дитини, у такий вона і потрапить. Поблажок через нову мову або те, що раніше дитина навчалася за іншою програмою, не роблять.

Що чекає на українців в англійській школі

У школах ставлення до українських дітей дуже доброзичливе. Але на якісь "особливі умови" чекати не варто. Великі школи у великих містах ще можуть дозволити собі асистента, який супроводжуватиме іноземних учнів та допомагатиме їм з адаптацією та мовою. У невеликих містах та вілладжах такого персоналу, як правило, немає.

Фото: У британських школах діти навчаються відповідно до віку. Поблажок через нову мову або те, що раніше дитина навчалася за іншою програмою, не роблять (Getty Images)

При цьому діти, які добре навчалися в українській школі, наголошують на тому, що обов'язкові предмети, зокрема точні науки, викладаються на простому рівні. Тому умовний дев'ятикласник з України у школі Об'єднаного Королівства зустрічає рівень фізики та математики, який проходив у 6-7 класі.

А ось предмети природного циклу – біологія, географія, хімія – викладаються дуже захоплююче – з лабораторними та проектними роботами, експериментами, дослідженнями, прикладами, де з такими явищами можна зіткнутися у житті та як його використати.

За що потрібно платити у британській школі

Уроки починаються близько 9 ранку і закінчуються після 15. Посеред навчального дня – велика перерва на ланч (який батьки заздалегідь бронюють у спеціальному додатку) та activity (прогулянка та ігри на свіжому повітрі). Після уроків можна записатись на додаткові клуби за інтересами. Це може бути спорт (футбол, плавання, настільний теніс, крикет тощо) чи арт (малювання, музика, хореографія, хор, драма).

Навчання у державних школах Британії безкоштовне для громадян країни та для українців, які приїхали за "українськими схемами". Шкільне харчування та клуби за інтересами платні (крім малюків 1-2 класів, для них ланч безкоштовно за державною програмою).

Вартість шкільного ланчу – 2-3 фунти на день, клуби – від 20 фунтів на місяць. Але люди, які отримують допомогу з підтримки тимчасово непрацевлаштованих (Universal Credit), можуть оформити безкоштовне шкільне харчування та отримати часткову компенсацію вартості шкільних клубів.

Шкільна форма та зовнішній вигляд

Українським батькам потрібно бути готовими до того, що у школах Великої Британії – дуже суворі правила щодо дисципліни та зовнішнього вигляду учнів . Кожна школа має форму: колір, фасон, логотип. Тому намагатися використати тут "діловий стиль" чи "світлий верх, темний низ", як практикують деякі українські школи, нема сенсу. Не варто навіть брати з собою відповідний, на вашу думку, одяг для школи. Його все одно доведеться купити.

Фото: Парк біля школи (Леся Панченко/РБК-Україна)

Форма продається у спеціальних магазинах, де зібрано зразки всіх шкіл району. До асортименту входять літній та зимовий комплекти, комплект для РЕ (фізкультури), часто також портфель та сумка для спортивної форми. Вибирати комплектуючі можна на власний розсуд (реглан або кардиган, спідниця з футболкою або сукня тощо). Головне, щоб це була офіційна форма школи. За цим суворо стежать.

Вартість базового комплекту шкільної форми для Primary school – від 100 фунтів, для старших школярів – від 120 фунтів.

Раз на кілька місяців школа проводить розпродаж секонд-хенду форми, з якої діти встигли вирости. Для цього батькам надходить лист із проханням заздалегідь принести одяг до школи. Вартість форменої одиниці на таких розпродажах – до 5 фунтів. Тож за бажання на формі можна пристойно заощадити.

Також звертають увагу на зовнішній вигляд учнів. Під забороною – великі аксесуари, пірсинг, яскраві відтінки волосся, будь-які "провокуючі" на думку адміністрації елементи. У такому разі з учнем буде проведено розмову з проханням "відповідати шкільним правилам".

Сувора дисципліна та штрафи за прогули

Дуже суворе ставлення до запізнень та пропусків навчальних днів. Вранці, до початку першого уроку, територія школи закривається. Після цього потрапити до кампусу можна лише звернувшись на ресепшн і пояснивши причину запізнення. Упродовж навчального дня за територію учнів також не випускають. Тільки за письмового прохання батька/опікуна до куратора класу.

Але особливо драконівські заходи застосовуються до пропусків школи протягом навчального року. Навчальний рік тут триває з вересня до середини липня. Є тиждень осінніх канікул, довгі різдвяні та великодні канікули та подовжені вихідні наприкінці травня.

Фото: Вуличні краєвиди Кембриджу (Леся Панченко/РБК-Україна)

Літні канікули тривають шість тижнів. У цей час сім'ї з дітьми-школярами можуть летіти на відпочинок, мандрувати та відвідувати родичів в інших кінцях країни. Під час навчального часу це робити не можна. Будь-яка сімейна поїздка або відпочинок вважаються пропуском без поважної причини. За це місцевий Сouncil, за інформацією школи, може накласти на батьків пристойний штраф.

Легальний пропуск занять можливий тільки через хворобу з повідомленням школи та сімейного лікаря (GP).

Випускні іспити та вступ

У 11 класі Upper school 16-річні випускники здають GCSE ( General Certificate of Secondary Education ) – аналог наших ДПА для дев'ятикласників. Це тести щодо отримання базової (неповної) середньої освіти. Здають їх з усіх предметів, які вивчали у старших класах (три основні та мінімум три на вибір). Сертифікат GCSE є обов'язковим документом для всіх громадян країни та тих, хто випускається із британських шкіл. Однак для вступу до ВНЗ їх недостатньо.

Після 11 класу учні, які планують продовжувати освіту, переходять або до Six Form College (аналог наших 10-12 класів), або до старших класів, якщо вони є в школі. Там продовжують вузькопрофільне навчання – три-чотири предмети на вибір із "глибоким зануренням" – проектами, практикою тощо.

Після цього сдається іспит A-Level (Advanced Level ) – це вже аналог нашого ЗНО, який дозволяє подавати заявку до університету. На A-Level проходять лише ті студенти, які здали GCSE не нижче середнього рівня. Вимоги до них набагато суворіші, а система оцінювання відрізняється від нашої. Тому для українців, які планують продовжувати навчання у Британії після школи, потрібна окрема підготовка до місцевих іспитів.

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