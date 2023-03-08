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До 450 евро на человека. Как украинцам получить международные выплаты в Польше

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы могут получить выплаты от международной организации IRC. Сумма составляет до 2130 злотых на человека – это примерно 450 евро.

Кто может зарегистрироваться на помощь и как это сделать, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Денежную помощь от IRC могут получить беженцы, прибывшие в Польшу после 1 октября 2022 года и не получавшие за рубежом выплат от ООН или других благотворительных организаций.

Чтобы зарегистрироваться, нужно подтвердить въезд в Польшу после 1 октября прошлого года, указать номер PESEL и место жительства. После регистрации будут отбирать категории людей, наиболее нуждающихся в помощи. Это прежде многодетные матери, лица с инвалидностью или с хроническими заболеваниями.

Размер пособия составляет 710 злотых на заявителя, для других членов семьи – по 610 злотых (максимально до 4 человек в семье). Помощь будет выплачиваться в течение трех месяцев.

Люди, которых выберут, получат SMS с приглашением на регистрацию в ближайшие 10 дней. На нее следует явиться лично в один из центров IRC в Варшаве, Катовице или Познани.

Вопросы по программе можно задать по телефону "горячей линии" +48 732 106 484 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Также можно писать в WhatsApp, Viber и Telegram.

Фото: Помощь выплатят прибывшим после 1 октября (gettyimages.com)

Международные организации также помогут беженцам оплачивать жилье в Польше. Это актуально с введением правил оплаты проживания в коллективных центрах более 120 дней.

Программы помощи украинцам будут осуществлять Международный Красный Крест и УВКБ ООН.

Напомним, мы писали, что украинцам в Польше переплатили 450 тысяч долларов помощи.

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