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До 450 євро на людину. Як українцям отримати міжнародні виплати у Польщі

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Польщі можуть отримати виплати від міжнародної організації IRC. Сума складає до 2130 злотих на людину – це приблизно 450 євро.

Хто може зареєструватися на допомогу та як це зробити, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Грошову допомогу від IRC можуть отримати біженці, які прибули до Польщі після 1 жовтня 2022 року та не отримували за кордоном виплат від ООН чи інших благодійних організацій.

Щоб зареєструватися, треба підтвердити в’їзд до Польщі після 1 жовтня минулого року, вказати номер PESEL та місце проживання. Після реєстрації відбиратимуть категорії людей, які найбільше потребують допомоги. Це найперше багатодітні матері, особи з інвалідністю чи з хронічними захворюваннями.

Розмір допомоги становить 710 злотих на заявника, для інших членів родини – по 610 злотих (максимально до 4 людей в сім'ї). Допомогу виплачуватимуть упродовж трьох місяців.

Люди, яких виберуть, отримають SMS із запрошенням на реєстрацію протягом найближчих 10 днів. На неї слід з'явитися особисто в один з центрів IRC у Варшаві, Катовіце або Познані.

Питання щодо програми можна поставити за телефоном "гарячої лінії" +48 732 106 484 з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00. Також можна писати у WhatsApp, Viber та Telegram.

Фото: Допомогу виплатять прибулим після 1 жовтня (gettyimages.com)

Міжнародні організації також допомагатимуть біженцям оплачувати житло в Польщі. Це актуально із запровадженням правил оплати проживання в колективних центрах понад 120 днів.

Програми допомоги українцям здійснюватимуть Міжнародний Червоний Хрест і УВКБ ООН.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Польщі переплатили 450 тисяч доларів допомоги.

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