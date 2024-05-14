До 3000 евро. На европейском острове туристов штрафуют за песок с пляжа

Живописный остров Сардиния в Италии – популярное место отдыха европейских туристов. Но там действует суровое наказание для отдыхающих, которые захотят взять горстку песка на память.

В этом году уже несколько туристов поймали на попытках вывезти камни и археологические остатки с этого острова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

На Сардинии запрещено брать с собой песок или камешки с пляжей в качестве сувениров. Несмотря на штрафы, туристы на протяжении многих лет "грабят" природные сокровища на этом острове.

В этом году туристов задерживали с песком, камнями, археологическими остатками, сталагмитами и ракушками. Немецкая семья пыталась вывезти килограмм камней из морского дна.

Белоснежные пляжи Сардинии привлекают туристов со всего мира. Но им нужно знать, что вывоз или продажа песка, гальки или ракушек с побережья или моря карается штрафом в размере до 3000 евро.

Также может угрожать и тюремное заключение. В прошлом году француза арестовали, когда полиция обнаружила в багажнике его автомобиля 41 кг гальки с пляжа Лампиана.

Вывоз песка и гальки с пляжей может иметь серьезные экологические последствия.

"Только часть туристов, посещающих Сардинию, тратят свое время на копание до 40 кг песка каждый. Но если учесть миллион туристов в год, то через несколько лет это значительно снизит количество пляжей", - пояснил эколог Пьерлуиджи Кокко .

В 2021 году активисты посчитали, что к середине августа с пляжей острова было вывезено не менее 6 тонн песка. По их словам, у большинства людей нет плохих намерений, но они везут песок и камни на память или чтобы украсить аквариум дома.

Напомним, мы писали, что туристы, которые решат отдохнуть на море в Греции этим летом, будут удивлены новыми правилами. На большинстве пляжей планировалось запретить устанавливать шезлонги.

Также мы рассказывали, что на испанском острове Майорка вводят более суровые наказания за плохое поведение туристов. В 2024 году нарушителей правил будут штрафовать на 3000 евро.