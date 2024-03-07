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Штраф 3000 евро. В популярной локации Европы ужесточат правила для туристов

Четверг 07 марта 2024 15:49
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Штраф 3000 евро. В популярной локации Европы ужесточат правила для туристов Фото: Отдых на Майорке (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На испанском острове Майорка вводят более суровые наказания за разгульное поведение туристов. В 2024 году нарушителей правил будут штрафовать на 3000 евро.

Мэр Пальмы предупредил о политике нулевой терпимости к вандализму, распитию алкоголя на улицах и дракам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Чиновники на Майорке не первый год борются с антисоциальным поведением туристов, приезжающих на летний отдых. В этом году местные власти решили "подавить" разгул безответственного туризма на острове и вводят более суровые наказания.

Об этом заявил мэр Пальмы Хайме Мартинес. По его словам, от туристов потребуют соблюдения норм поведения наравне с местными жителями.

Штраф на плохое поведение может составить 3000 евро. Новые правила могут не успеть ввести до сезона отпусков этим летом, но на улицах будет больше полиции.

"Никто не заслуживает того, чтобы ежегодно мириться с плохим поведением", – сказал мэр.

Жители Балеарского острова уже давно жалуются, что пьяные туристы регулярно создают проблемы. Поэтому на курорте Магалуф на Майорке теперь туристы сталкиваются с контролем над употреблением алкоголя. Там запрещен безлимитный алкоголь в заведениях, круизы с алкогольными напитками, в гостиницах "все включено" действуют ограничения на потребление напитков.

Напомним, мы писали, что туристам в Киото запретят посещать популярный район гейш. Причины – плохое поведение иностранных гостей.

Также мы рассказывали о самых приветливых городах Европы для посещения 2024 года .

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Испания Туризм Штрафы
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