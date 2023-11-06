До 30 дней. Как украинским беженцам получить бесплатное жилье в Европе

Международная неправительственная организация United for Ukraine возобновила программу бесплатного жилья для украинских беженцев в Европе. Размещение можно получить на срок до 30 дней.

Программа продлится до 31 декабря 2023 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу United4Ukraine.

Программа предоставления бесплатного временного жилья украинцам реализуется благодаря поддержке Airbnb.org и PHINEO. На платформе UFU можно будет найти бесплатное жилье за пределами Украины следующим категориям беженцев:

те, кто эвакуируется из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий или из-за длительных военных действий, включая авиаудары;

дети с родителями или опекунами, выезжающие из Украины по медицинским показаниям;

военнослужащие, ветераны и их семьи, выезжающие из Украины для лечения;

беженцы за пределами Украины, оказавшихся в критических ситуациях (например, срочное медицинское лечение в другой стране).

В то же время, подать заявку на бесплатное жилье могут граждане Украины или иностранцы с действительным видом на жительство в Украине. Жилье предназначено исключительно для людей, ранее не пользовавшихся услугами размещения от UFU.

Жилье предоставляется один раз максимум на 30 дней до 31 декабря 2023 года.

С начала войны организация United for Ukraine способствовала предоставлению временного жилья более 12 000 человек из Украины, которые вынуждены были бежать из-за войны.

Напомним, мы писали, куда украинцам обращаться за бесплатным жильем в Чехии. Кроме Регионального центра помощи Украине можно обратиться в неправительственные организации.

Также мы рассказывали, сколько еще будет действовать программа бесплатного жилья для украинцев в Польше. Правительство продлило программу компенсации за размещение украинских беженцев.

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