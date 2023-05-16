25 тысяч гривен на человека. Кто может получить помощь от международной организации

Красный Крест продлил срок подачи заявлений на денежную помощь для украинцев в Польше до 26 мая. Выплаты смогут получить беженцы, проживающие в Познани

В течение двух месяцев можно будет получить 25 тысяч гривен на человека, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Кто может получить помощь от Красного Креста

Денежная помощь семьям из Украины предусматривает следующие суммы выплат ежемесячно:

один человек – 1420 злотых/месяц (12715 грн);

– 1420 злотых/месяц (12715 грн); семья из 2 человек – 2640 злотых/месяц;

семья из 3 человек – 3860 злотых/месяц;

семья из 4 человек – 5080 злотых/месяц;

семья из 5 и человек – 6300 злотых/месяц.

То есть, за два месяца суммарно один человек получит 25430 грн, а семья из 3 человек – 69130 грн.

Претендовать на выплаты могут:

граждане Украины, прибывшие в Польшу после 1 октября 2022;

граждане Украины, которые находятся в познанском уезде;

граждане Украины, не получавшие финансовую помощь от других гуманитарных организаций (например OOH, МСК, Лютеранская всемирная федерация, Фонд ADRA (Польша), Польская гуманитарная акция, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM);

граждане Украины, имеющие плохие условия проживания;

граждане Украины, имеющие средний доход на семью не более 2450 злотых;

граждане Украины, на иждивении которых есть минимум 1 несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;

граждане Украины в возрасте 60 лет и старше;

граждане Украины, на иждивении которых есть по крайней мере 1 человек с инвалидностью.

Фото: Выплаты можно получить на украинскую карту (pixabay.com)

Как подать заявку и получить деньги

Для того чтобы подать заявку на денежную помощь, нужно подготовить документы на всех членов семьи. Также:

скачать мобильное приложение IFRC;

создать аккаунт и указать членов семьи, на которых можно получить помощь;

заполнить в приложении анкету, добавив сканы/фото документов.

Если заявка будет одобрена, придет сообщение с объяснением шагов для получения наличных в отделении MoneyGram.

Также можно получить деньги переводом через MoneyGram на счет в ПриватБанке, MonoBank, Сбербанке или А-Банке. Для этого будет отправлен код подтверждения.

На банковский счет также можно получить деньги переводом с использованием IBAN. Для этого указывается имя латинскими буквами и номер IBAN банковского счета.

Напомним, мы писали, как правильно пользоваться украинской банковской картой за границей.

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