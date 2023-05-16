25 тисяч гривень на людину. Хто може отримати допомогу від міжнародної організації

Червоний Хрест продовжив термін подачі заяв на грошову допомогу для українців у Польщі до 26 травня. Виплати зможуть отримати біженці, які проживають у Познані.
Упродовж двох місяців можна буде отримати 25 тисяч гривень на людину, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.
Грошова допомога родинам з України передбачає такі суми виплат щомісяця:
Тобто за два місяці сумарно одна людина отримає 25430 грн, а сім'я з 3 осіб – 69130 грн.
Претендувати на виплати можуть:
Для того, щоб подати заявку на грошову допомогу, треба підготувати документи на всіх членів родини. Також:
Якщо заявка буде схвалена, прийде повідомлення з поясненням кроків для отримання готівки у відділенні MoneyGram.
Також можна отримати гроші переказом через MoneyGram на рахунок в ПриватБанку, MonoBank, Ощадбанку або А-Банку. Для цього буде надісланий код підтвердження.
На банківський рахінок також можна буде отримати гроші переказом з використанням IBAN. Для цього вказується імя латинськими літерами та номер номер IBAN банківського рахунку.
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