25 тисяч гривень на людину. Хто може отримати допомогу від міжнародної організації

Червоний Хрест продовжив термін подачі заяв на грошову допомогу для українців у Польщі до 26 травня. Виплати зможуть отримати біженці, які проживають у Познані.

Упродовж двох місяців можна буде отримати 25 тисяч гривень на людину, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Хто може отримати допомогу від Червоного Хреста

Грошова допомога родинам з України передбачає такі суми виплат щомісяця:

одна людина – 1420 злотих/місяць (12715 грн);

– 1420 злотих/місяць (12715 грн); сім'я з 2 людей – 2640 злотих/місяць;

сім'я з 3 людей – 3860 злотих/місяць;

сім'я з 4 людей – 5080 злотих/місяць;

сім'я з 5 і людей – 6300 злотих/ місяць.

Тобто за два місяці сумарно одна людина отримає 25430 грн, а сім'я з 3 осіб – 69130 грн.

Претендувати на виплати можуть:

громадяни України, які прибули до Польщі після 1 жовтня 2022 року;

громадяни України, які зараз перебувають у познанському повіті;

громадяни України, які нe отримували фінансову допомогу від інших гуманітарних організацій (наприклад OOH, МСК, Лютеранська всесвітня федерація, Фонд ADRA (Польща), Польська гуманітарна акція, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM);

громадяни України, які мають погані умови проживання;

громадяни України, які мають середній дохід на родину не більше 2450 злотих;

громадяни України, на утриманні яких є мінімум 1 неповнолітня дитина або особа старше 60 років;

громадяни України віком 60 років і старші;

громадяни України, на утриманні яких є принаймні 1 особа з інвалідністю.

Фото: Виплати можна отримати на українську картку (pixabay.com)

Як подати заявку і отримати гроші

Для того, щоб подати заявку на грошову допомогу, треба підготувати документи на всіх членів родини. Також:

завантажити мобільний додаток IFRC;

створити обліковий запис і вказати членів родини, на яких можна отримати допомогу;

заповнити у додатку анкету, додавши скани/фото документів.

Якщо заявка буде схвалена, прийде повідомлення з поясненням кроків для отримання готівки у відділенні MoneyGram.

Також можна отримати гроші переказом через MoneyGram на рахунок в ПриватБанку, MonoBank, Ощадбанку або А-Банку. Для цього буде надісланий код підтвердження.

На банківський рахінок також можна буде отримати гроші переказом з використанням IBAN. Для цього вказується імя латинськими літерами та номер номер IBAN банківського рахунку.

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