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За 20 евро к Средиземному морю. Из Польши запустят три новых маршрута Wizz Air

Фото: Пассажиры Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры из Польши будут иметь возможность летать по новым маршрутам в Испанию, Италию и Кипр. Лоукостер Wizz Air планирует запустить три новых рейса из Варшавы и Гданьска.

Когда можно будет полететь по популярным направлениям на побережье Средиземного моря, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует добавить три новых рейса из Польши в этом и следующем году. Новые маршруты запустят из восстановленного аэропорта Варшава-Радом и Гданьска. В частности, пассажиры в Польше смогут полететь следующими рейсами в города на Средиземном море:

  • Варшава Радом – Ларнака (Кипр) с 13 декабря 2023 года, дважды в неделю;
  • Гданьск – Валенсия (Испания) с 31 марта 2024 года, дважды в неделю;
  • Гданьск – Рим Фьюмичино (Италия) с 1 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на сайте авиакомпании. Для удобного поиска рекомендуется пользоваться календарем цен.

В частности, стоимость перелета в Рим стартует от 89 злотых (20 евро), в Ларнаку – от 159 злотых (35,6 евро), в Валенсию билеты будут стоить от 179 злотых (40 евро).

Аэропорт Варшава Радом расположен примерно в 100 км от польской столицы. Воздушные ворота имеют полностью новый терминал и восстановленную взлетно-посадочную полосу.

Напомним, мы писали, куда можно полететь из польского аэропорта Жешув, который находится в 100 км от границы с Украиной. Он имеет прямое сообщение с 10 международными аэропортами.

Также мы писали, куда можно дешево улететь на море в Европе из аэропортов Польши, пока в южных странах продолжается теплая и солнечная погода.

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