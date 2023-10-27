За 20 евро к Средиземному морю. Из Польши запустят три новых маршрута Wizz Air

Пассажиры из Польши будут иметь возможность летать по новым маршрутам в Испанию, Италию и Кипр. Лоукостер Wizz Air планирует запустить три новых рейса из Варшавы и Гданьска.
Когда можно будет полететь по популярным направлениям на побережье Средиземного моря, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует добавить три новых рейса из Польши в этом и следующем году. Новые маршруты запустят из восстановленного аэропорта Варшава-Радом и Гданьска. В частности, пассажиры в Польше смогут полететь следующими рейсами в города на Средиземном море:
Билеты на новые направления можно купить на сайте авиакомпании. Для удобного поиска рекомендуется пользоваться календарем цен.
В частности, стоимость перелета в Рим стартует от 89 злотых (20 евро), в Ларнаку – от 159 злотых (35,6 евро), в Валенсию билеты будут стоить от 179 злотых (40 евро).
Аэропорт Варшава Радом расположен примерно в 100 км от польской столицы. Воздушные ворота имеют полностью новый терминал и восстановленную взлетно-посадочную полосу.
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