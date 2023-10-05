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Закрытие сезона. Куда можно дешево полететь на море в Европе из аэропортов Польши

Четверг 05 октября 2023 16:40
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Закрытие сезона. Куда можно дешево полететь на море в Европе из аэропортов Польши Фото: Самолеты бюджетных авиакомпаний (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На юге Европы еще солнечная погода – в ближайшие дни температура воздуха будет до 26 градусов. На закрытие сезона на побережье европейских стран можно бюджетно полететь из аэропортов Польши.

Авиабилеты в курортные города Европы стартуют от 14 евро в одну сторону, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Дешевые перелеты можно найти у лоукост-авиакомпаний Ryanair и Wizz Air. Полететь можно из разных городов Польши в Грецию, Италию, Францию, Испанию, Албанию, Черногорию, Хорватию, Португалию и Кипр.

В частности, в Грецию можно найти самые дешевые билеты по маршруту Краков-Салоники (от 46 евро в обе стороны). Из Вроцлава в Афины перелет обойдется от 53 евро в обе стороны. Также ненамного дороже можно полететь из Кракова и Катовице в Афины, из Кракова и Вроцлава – в Керкиру.

В Италию самые дешевые билеты на маршруте Краков-Анкона (от 36 евро в обе стороны). Также из Кракова есть бюджетные рейсы в Венецию, Неаполь и Палермо, из Вроцлава – также в Пизу.

Во Францию за небольшие деньги можно полететь из Кракова в Ниццу (от 49 евро в обе стороны) и Марсель (от 60 евро в обе стороны).

В Испанию есть дешевые перелеты из Кракова в Барселону (от 47 евро в обе стороны), также – в Валенсию, Аликанте, Малагу. Из Катовице в Барселону полететь можно за 49 евро в обе стороны. Из Вроцлава в Валенсию – от 41 евро в обе стороны.

Также недорогие рейсы есть в другие популярные страны с морскими пляжами. Например, в Тирану (Албания) из Кракова билеты стоят от 28 евро в обе стороны, в Подгорицу (Черногория) – от 36 евро в обе стороны, в Задар (Хорватия) – от 41 евро в обе стороны. В Лиссабон (Португалия) перелет обойдется от 61 евро в обе стороны, в Пафос (Кипр) из Катовице – от 43 евро в обе стороны.

Напомним, финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для убегающих от войны украинцев. Купить билеты дешевле можно будет до 30 ноября 2023 года.

Также пассажиры лоукостеров в Польше могут в октябре путешествовать в другие страны по цене от 8 евро. Дешевые перелеты доступны с авиакомпаниями Ryanair и Wizz Air.

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