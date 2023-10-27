ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За 20 евро к Средиземному морю. Из Польши запустят три новых маршрута Wizz Air

Пятница 27 октября 2023 16:15
UA EN RU
За 20 евро к Средиземному морю. Из Польши запустят три новых маршрута Wizz Air Фото: Пассажиры Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры из Польши будут иметь возможность летать по новым маршрутам в Испанию, Италию и Кипр. Лоукостер Wizz Air планирует запустить три новых рейса из Варшавы и Гданьска.

Когда можно будет полететь по популярным направлениям на побережье Средиземного моря, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует добавить три новых рейса из Польши в этом и следующем году. Новые маршруты запустят из восстановленного аэропорта Варшава-Радом и Гданьска. В частности, пассажиры в Польше смогут полететь следующими рейсами в города на Средиземном море:

  • Варшава Радом – Ларнака (Кипр) с 13 декабря 2023 года, дважды в неделю;
  • Гданьск – Валенсия (Испания) с 31 марта 2024 года, дважды в неделю;
  • Гданьск – Рим Фьюмичино (Италия) с 1 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на сайте авиакомпании. Для удобного поиска рекомендуется пользоваться календарем цен.

В частности, стоимость перелета в Рим стартует от 89 злотых (20 евро), в Ларнаку – от 159 злотых (35,6 евро), в Валенсию билеты будут стоить от 179 злотых (40 евро).

Аэропорт Варшава Радом расположен примерно в 100 км от польской столицы. Воздушные ворота имеют полностью новый терминал и восстановленную взлетно-посадочную полосу.

Напомним, мы писали, куда можно полететь из польского аэропорта Жешув, который находится в 100 км от границы с Украиной. Он имеет прямое сообщение с 10 международными аэропортами.

Также мы писали, куда можно дешево улететь на море в Европе из аэропортов Польши, пока в южных странах продолжается теплая и солнечная погода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Wizz Air Польша квитки Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Войцеховский
Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Антон Маринич
Нужно ли женщинам становиться на военный учет за границей: все детали
Антон Маринич
адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group
Елена Нечеснюк
Выплаты для ВПЛ. Кто теперь имеет право на помощь от государства по новым правилам
Елена Нечеснюк
юрист по вопросам ВПЛ БФ "Право на захист"
Виктор Шатров
Бассейны и спа. Сколько стоит отдых на термальных водах Закарпатья осенью
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Все мнения