17 тысяч гривен на человека. Как получить выплаты от немецкого фонда в Польше

Украинцы, нашедшие убежище от войны в Польше, могут получать там выплаты от международных организаций. Денежную помощь недавно возобновил немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.
Какая сумма выплат и кто может претендовать на средства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.
Немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe возобновил прием заявок от украинцев в Польше на выплату финансовой помощи. Как и другие выплаты от международных организаций, предусматривается помощь по 700 злотых в течение 3 месяцев главе семьи и по 600 злотых – на других членов семьи. То есть один человек получит за этот период 2100 злотых – около 17150 гривен.
На сегодняшний день подать заявки и получить денежную помощь от Diakonie Katastrophenhilfe можно в 6 городах Польши:
"Вы можете связаться с центрами LWF, чтобы подать заявку на денежные программы, отправив SMS в ближайший центр. Сообщение должно содержать: ваше имя, польский номер телефона, количество человек в семье, место жительства в Польше (название города) и информацию, есть ли в вашей семье человек с ограниченными возможностями", - отмечают на странице фонда.
После этого придет SMS с конкретным адресом, датой и временем, когда прийти в центр для регистрации. Приходить нужно всей семьей, включая детей, и брать с собой документы - паспорт, PESEL и другие:
Одно из условий получения помощи от немецкого фонда – не получать аналогичных выплат от международных организаций до этого: например, от ООН или Красного Креста.
Еще один критерий – заявитель и ни один из членов его семьи не должны работать в Польше и получать другие виды доходов.
Выплаты рассчитаны на помощь украинских беженцев из уязвимых категорий. Для того чтобы подпадать под условия программы, нужно:
Фонд Diakonie Katastrophenhilfe также планирует предоставить единовременную помощь на подготовку к зиме для уже существующих участников этой денежной помощи.
Напомним, мы писали, что Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев.