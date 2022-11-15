17 тисяч гривень на людину. Як отримати виплати від німецького фонду в Польщі

Українці, які знайшли прихисток від війни у Польщі, можуть отримують там виплати від міжнародних організацій. Грошову допомогу нещодавно поновив німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.
Яка сума виплат та хто може претендувати на кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.
Німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe відновив прийом заяв від українців у Польщі на виплату фінансової допомоги. Як і інші виплати від міжнародних організацій, передбачається допомога по 700 злотих упродовж 3 місяців голові родини, та по 600 злотих – на інших членів сім'ї. Тобто одна людина отримає за цей період 2100 злотих – це приблизно 17150 гривень.
На сьогодні подати заявки й отримати грошову допомогу від Diakonie Katastrophenhilfe можна в 6 містах Польщі:
"Ви можете зв’язатися з центрами LWF, щоб подати заявку на грошові програми, надіславши SMS до найближчого центру. Повідомлення має містити: ваше ім'я, польський номер телефону, кількість осіб у сім'ї, місце проживання в Польщі (назва міста) та інформацію, чи є у вашій родині людина з обмеженими можливостями", - зазначають на сторінці фонду.
Після цього прийде SMS з конкретною адресою, датою та часом, коли прийти до центру для реєстрації. Приходити потрібно всією сім'єю, включно з дітьми, і брати з собою документи - паспорт, PESEL та інші:
Одна з умов на отримання допомоги від німецького фонду – не отримувати аналогічних виплат від міжнародних організацій до цього: наприклад, від ООН чи Червоного Хреста.
Ще один критерій - заявник та жоден із членів його родини не повинні працювати в Польщі та отримувати інші види доходів.
Виплати розраховані для допомоги українських біженців із вразливих категорій. Для того, щоб підпадати під умови програми, треба:
Фонд Diakonie Katastrophenhilfe також планує надати одноразову допомогу на підготовку до зими для вже існуючих учасників цієї грошової допомоги.
Нагадаємо, ми писали, що Польща змінює стратегію щодо українських біженців.