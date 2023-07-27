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Спрос изменился. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши

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Четверг 27 июля 2023 08:30
Спрос изменился. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши Фото: Пейзажи Гданьска в Польше (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Цены на аренду жилья в Польше продолжают расти из-за потока беженцев и общей инфляции – в некоторых местах до 30% в год. Но запросы арендаторов выросли – все чаще люди ищут двух- и трехкомнатные квартиры.

Какая сейчас средняя стоимость аренды жилья в крупных городах Польши, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Какие квартиры больше всего пользуются спросом

В Польше впервые за последние месяцы снизился запрос на самое дешевое жилье – кавалерки (квартиры студии до 30 кв.м). Люди чаще всего интересуются 2-комнатными квартирами площадью не менее 40 кв. м. Такие данные привел портал по недвижимости otodom.pl за июнь 2023 года.

Кавалерки для аренды на сайте искали только 6% людей. Зато существенная доля запросов пришлась на 2- и 3-х комнатные квартиры (по 25%) и 4-комнатные квартиры (15%).

При выборе вариантов жилья чаще всего задавали в поиске 2-комнатные квартиры по такой цене:

  • в Лодзи до 2000 злотых (24%);
  • в Познани и Вроцлаве за 2500 злотых;
  • в Труймясте (Гданьск, Сопот, Гдыня), Кракове и Варшаве – 3000 злотых.

Между тем, 3-комнатные квартиры по такой же цене интересовали потенциальных арендаторов в 4 раза меньше. Возможно, из-за больших коммунальных платежей за большую площадь жилья.

Спрос изменился. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах ПольшиФото: Многоквартирный дом в Гданьске ( pixabay.com )

Насколько подорожало жилье в разных городах

По данным портала, средние цены на аренду жилья для каждого из воеводских центров в июне 2023 года мало изменились по сравнению с маем, но в годовом измерении прибавилось 10%. Но в отдельных городах цены выросли больше всего и за месяц:

  • Кельце (+3,8%);
  • Жешув (+2,2%);
  • Труймясто (+1,6%).

Почти без изменений за месяц осталась стоимость аренды в Лодзи, Люблине и Варшаве. В Белостоке, Быдгоще и Щецине цены даже снизились на 1,2%.

А за год аренда жилья больше всего подорожала в таких городах:

  • Жешуве (+30%);
  • Ополе (+22%);
  • Труймясте (+14%);
  • Варшаве (+13%);
  • Познани (+9%);
  • Вроцлаве (+5%).

Спрос изменился. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах ПольшиИнфографика: Средние цены на аренду квартир в Польше, 1000 злотых = 9250 грн (РБК-Украина)

В каких городах Польши самая дешевая и дорогая аренда жилья

Самая низкая средняя арендная плата среди крупных городов – в Кельце (1850 злотых). Несколько более дорогая аренда квартир в Ольштыне и Быдгоще – в среднем примерно 2000 злотых.

За 2500 злотых в среднем можно арендовать квартиру в Катовице, Люблине, Познани и Жешуве.

А самой дорогой остается Варшава. В столице средняя цена аренды составляет до 5000 злотых. Между тем в Лодзи средняя арендная ставка ниже вдвое.

В Лодзе почти 42% предложений касаются квартир до 40 кв. м. В Варшаве – всего четверть объявлений.

Спрос изменился. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах ПольшиФото: Улица в Лодзи (unsplash.com/wrs-tm-pl)

Объявления о жилье на 40-60 квадратов – по 38% в обоих городах. Большие квартиры свыше 60 кв. м в Лодзи – это только пятая часть предложения. В Варшаве таких почти 40%.

В Лодзи квартиры до 60 кв. м можно арендовать на 40% дешевле, чем в столице, а площадью 60–90 кв. м – вдвое дешевле.

Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать жилье в самых больших городах Германии.

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