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10 тысяч гривен ежемесячно. Как получить специальные выплаты для детей в Чехии

Среда 20 сентября 2023 11:53
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10 тысяч гривен ежемесячно. Как получить специальные выплаты для детей в Чехии Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии могут получить денежную помощь на детей с инвалидностью. Ежемесячные выплаты составляют 6600 чешских крон (около 10700 грн).

Программа помощи рассчитана на детей до 17 лет, имеющих временную защиту, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Денежную помощь предоставляет ЮНИСЕФ в партнерстве с Чешским Красным Крестом и в координации с Министерством труда и социальных дел Чехии. Ожидается, что программа продлится до марта 2024 года.

Для того чтобы иметь право на участие в программе, есть следующие условия:

  • взрослый должен быть законным опекуном ребенка с инвалидностью, получившим временную защиту;
  • проживать в Чехии на момент обращения совместно с ребенком в одном домохозяйстве;
  • взрослый должен осуществлять уход за ребенком с инвалидностью.

Подать заявку можно онлайн или пригласить представителей программы на дом. За помощью можно обратиться по номеру: +420 277 079 800.

Перед тем, как заполнить форму, следует подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины (национальное удостоверение личности или загранпаспорт);
  • свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
  • удостоверение ребенка с инвалидностью и действительную медицинскую справку. Если таких документов нет, программа обеспечит бесплатную оценку инвалидности врачом-терапевтом;
  • документ о временной защите ребенка;
  • документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка.

Чтобы получить финансовую помощь, необходимо указать международный номер банковского счета IBAN (только в чешском банке) законного представителя ребенка с инвалидностью.

Напомним, мы писали, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии.

Также мы рассказывали,что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре.

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