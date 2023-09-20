10 тисяч гривень щомісяця. Як отримати спеціальні виплати для дітей у Чехії

Українські біженці у Чехії можуть отримати грошову допомогу на дітей з інвалідністю. Щомісячні виплати складають 6600 чеських крон (приблизно 10700 грн).

Програма допомоги розрахована на дітей віком до 17 років, які мають тимчасовий захист, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ЮНІСЕФ.

Грошову допомогу надає ЮНІСЕФ у партнерстві з Чеським Червоним Хрестом і в координації з Міністерством праці та соціальних справ Чехії. Очікується, що програма триватиме до березня 2024 року.

Для того, щоб мати право на участь у програмі, є такі умови:

дорослий має бути законним опікуном дитини з інвалідністю, яка отримала тимчасовий захист;

проживати у Чехії на момент звернення спільно з дитиною в одному домогосподарстві;

дорослий має здійснювати догляд за дитиною з інвалідністю.

Подати заявку можна онлайн або запросити представників програми додому. За допомогою можна звернутися за номером: +420 277 079 800.

До того, як заповнити форму, слід підготувати такі документи:

паспорт громадянина України (національне посвідчення особи чи закордонний паспорт);

свідоцтво про народження або паспорт дитини;

посвідчення дитини з інвалідністю та дійсну медичну довідку. Якщо таких документів немає, програма забезпечить безкоштовну оцінку інвалідності лікарем-терапевтом;

документ про тимчасовий захист дитини;

документ, що підтверджує, що заявник є законним представником дитини.

Щоб отримати цю фінансову допомогу, необхідно вказати міжнародний номер банківського рахунку IBAN (лише у чеському банку) законного представника дитини з інвалідністю.

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