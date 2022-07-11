Українських біженців у Польщі забезпечать недорогим житлом: деталі

Також їм допоможуть шукати роботу у невеликих містах

Уряд Польщі планує забезпечити біженців з України недорогим муніципальним житлом, щоб допомогти інтегрувати їх у польський соціум.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра канцелярії прем'єр-міністра Агнэшки Сцигай Polska Agencja Pracova.

Вона розповіла, що готує проект Міжвідомчої стратегії для допомоги в інтеграції біженців з України. "Стратегія передбачає підготовку недорогого муніципального житла. Це робитиметься спільно з місцевим самоврядуванням", — сказала міністр.

"Біженці в Польщі стають більш незалежними" - міністр

Розробка стратегії знаходиться на стадії консультацій зі спільнотою неурядових організацій та органами місцевого самоврядування.

"Ми хочемо дуже швидко почати міжвідомчі консультації, і це питання декількох тижнів, коли нам вдасться зібрати воєдино стратегію і представити її громадськості", — заявила Агнєшка Сцигай.

Міністр сказала, що настав момент, коли ті, хто втікав від війни, "почали ставати більш незалежними". Щоб це стало можливим, треба "допомогти їм знайти роботу, а також квартиру якомога дешевше".

За її словами, проблема в тому, що більшість біженців залишилися у великих містах, а там більше немає варіантів житла або воно "дуже дороге".

Органи місцевого самоврядування шукатимуть можливості й вестимуть переговори з власниками таких квартир, а уряд допомагатиме в отриманні коштів для їх фінансування.

Фото: З пошуком житла українцям допомагатимуть місцеві органи самоврядування (unsplash.com)

Очікується, що такі квартири будуть доступні в ресурсах комуни на "кілька років".

"Протягом 5-6 років органам місцевого самоврядування буде надана можливість проживання на комунальній території", — сказала вона. Міністр додала, що невеликі міста "завжди відкриті" для мігрантів з України.

Угода з власниками квартир має бути договором оренди, укладеним через агентства соціального найму.

"У цей момент комуна бере на себе зобов'язання по сплаті орендної плати, а потім регулює платіж в залежності від доходів і можливостей того, кому буде виділена квартира", — зазначила вона.

З пошуком роботи допоможуть у невеликих містах

Також біженцям допомагатимуть знайти роботу в невеликих містах і селах, оскільки там спостерігається дефіцит робочої сили.

За словами міністра, в невеликих містах дуже великий дефіцит працівників у сфері соціальних послуг. Потрібні співробітники, які допомагають по дому літнім людям, працівники в будинки престарілих, центрах для людей з особливими потребами тощо.

Вона зазначила, що в Польщі перебувають понад 1,5 млн біженців з України, тому "потрібно думати про те, як вони можуть використовувати свої ресурси".

"Потрібно думати, як зробити так, щоб їм було добре в наших невеликих місцевих спільнотах — місцевих самоуправліннях", — сказала вона і додала, що щодо цього є повна згода всіх політичних сил у Польщі.

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