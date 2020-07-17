Мовний скандал в Херсоні отримав несподіване продовження (відео)

У Херсоні спалахнув мовний скандал через відмову співробітниці міжнародного аеропорту обслуговувати клієнта українською, навіть після зауваження. Пасажир Олексій Любецький розповів про інцидент в мережі, і на ситуацію вже відреагували голови ОДА та Держпродспоживслужба області.

Також житель Ужгорода написав до поліції заяву про мовну дискримінацію з боку працівників аеропорту. Однак і заступник директора аеропорту "Херсон" Олексій Груненко також звернувся до правоохоронців. Про це передає "Суспільне Херсон".

Як пояснив Любецький, 9 липня він сідав на рейс Херсон - Львів, і на стійці реєстрації співробітниця аеропорту у спілкуванні з ним не хотіла переходити з російської на українську мову.

"Це була мовчазна відмова із закатуванням очей, і потім була сказана така фраза: "Это Херсон". Я мовчки дістав свій посадковий талон, але після цього до мене впритул, не дотримуючись дистанції, підійшов працівник аеропорту, на бейджі було прізвище. І він почав мені читати мораль, якщо можна так сказати, - про Конституцію України, щодо захисту прав національних меншин, що працівники на стійці реєстрації мали право так поводитися", - розповів чоловік.

За словами агента з реєстрації пасажирів та вантажу херсонського аеропорту Ірини Кушнір, вона просто не встигла перейти на українську, бо перед цим обслуговувала російськомовного пасажира.

"Ми запитали у пасажира його паспорт, привіталися з ним спочатку, запитали чи є в нього багаж та ручна поклажа. Він проігнорував. Оскільки ми розмовляємо з пасажирами кількома мовами, ми не зорієнтувалися відразу. Він сказав, що почув староболгарську мову, а потім сказав, що не лаюсь же на вас польською мовою", - говорить співробітниця повітряної гавані.

Заступник директора аеропорту Груненко запевнив, що "під час оформлення пасажирів (співробітники) переходять на мову, приємну і зручну пасажиру", але чому це не сталося на практиці в цьому випадку - не уточнив.

"Працівників аеропорту звинуватили у мовній дискримінації. Дискримінація - це заборона. я не чув, щоб в аеропорту забороняли спілкуватися рідною мовою. Заява написана. Це була образа. Ніхто нікому не дозволяє казати, що ви - не громадянин цієї держави", - пояснив він свою заяву до поліції на Любецького.

Місцеві правоохоронці також прокоментували ситуацію.

"9 липня стався інцидент на території аеропорту між громадянином і працівниками аеропорту. Було написано заяву до працівників поліції від громадянина, що з ним нетактовно спілкувалися працівники аеропорту російською мовою. Вказана заява була прийнята поліцією. Взята до журналу єдиного обліку і наразі проводиться перевірка. Крім того, від працівників аеропорту також надійшло звернення на вказаного громадянина. Що він нетактовно грубо спілкувався з працівниками аеропорту", - розповіла прес-секретарка Нацполіції у Херсонській області Тетяна Пшонь.

14 липня голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв доручив провести службове розслідування в міжнародному аеропорту "Херсон" за фактом інциденту.

Заступник начальника управління захисту споживачів Головного управління ДППС в Херсонській області Олександр Мандра заявив, що в даному випадку були порушені права Олексія Любецького як споживача, та до Держпродспоживслужби він не звертався.

Також він додав, що ДПСС у приватній формі повідомила пасажирові, що як він подасть відповідну скаргу на порушення його прав як споживача, головне управління Держпродспоживслужби відповідно до норм законодавства перевірить даний факт. Якщо він підтвердиться, то будуть застосовані адміністративні стягнення.

Відео: В аеропорту "Херсон" після мовного скандалу обидві сторони звернулися до поліції із заявами

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