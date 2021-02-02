Мовний омбудсмен влаштував таємний "рейд" по магазинах Києва: красномовне відео

Тарас Кремінь (фото: facebook.com/taras.kremin)

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь влаштував перевірку, як в магазинах дотримуються переходу сфери обслуговування на українську мову після набрання з 16 січня чинності норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Мовний омбудсмен здійснив неофіційний "рейд" по торгових точках в центрі Києва, йдеться у сюжеті "Української правди".

Для "прикриття" чиновник і журналістка, яка його супроводжувала, погодили "легенду", нібито вони подружня пара, яка вирушила на шопінг.

У разі, якщо україномовного "чоловіка" і російськомовну "дружину" відмовлялися на його прохання обслуговувати держмовою, Кремінь замість штрафів пропонував продавцям в подарунок книжки - самовчитель з української для початківців і правопис.

Зазначимо, що омбудсмен під час такої "ревізії" зіткнувся з певними труднощами: хоча деякі продавці намагалися перейти на українську і з готовністю обіцяли її краще вивчити, в інших закладах з ним продовжували говорити російською мовою, або починали сперечатися і критикувати норму мовного закону.

"Був такий персонаж у Миколи Куліша в його драмі "Мина Мазайло" - тьотя Мотя з Харкова: "Краще бути зґвалтованою, ніж українізованою"... Уже нас обговорюють в цьому магазині очок: "Ходять тут на мові"... І це Київ - центр України! - де можна почути такі вислови..." - обурювався Кремінь після однієї з розмов з продавщицею, яка навідріз відмовлялася перейти на державну мову на прохання покупця - омбудсмена.

Так, в магазині одягу українського бренду в ТРЦ Кремінь просив продавщицю розмовляти з ним державною мовою, однак 64-річна жінка не захотіла цього робити, продовжувала говорити російською і заявила, що український прекрасно розуміє, але розмовляти не вміє і вчитися не бажає, хоча прожила в Україні майже 40 років.

Між ними відбувся такий діалог:

"Не, ну навіщо я буду перекручувати те, що я не зможу зробити. Якщо я вам скажу - говоріть зараз французькою? Ви ж не скажете ...

- Я ж не у Франції - я в Україні.

- Я не хочу розмовляти про те, що мені не подобається.

- Але є закон, і він - на моїй стороні.

- Де написано, що я повинна? Я, по-перше, росіянка, якщо вже на те пішло. Я народилася в Кемеровому, я виросла в Росії, просто тут живу...

- Від 16 січня сфера обслуговування ...

- Добре-добре, значить будемо вчити. Але я вважаю, що це перегин. Я вважаю, що це насильство по відношенні до мене. Чому я повинна розмовляти? Чому ви говорите: "Я хочу, щоб ви розмовляли"? Я ж теж якісь права маю.

- Правильно. Я прийшов до вас за товаром, кажу - можете мені розповісти ...

- Я ж кажу, що мені важко. Я відразу вибачилася, що я не можу українською розмовляти".

Відео: Тарас Кремінь влаштував "рейд" по магазинах в центрі Києва для перевірки переходу сфери обслуговування на українську мову

Раніше ми писали про те, що через тиждень після переходу сфери обслуговування на українську мову омбудсмен Тарас Кремінь розповів про скарги від українців і зробив роз'яснення.

Також ми писали, на скільки можуть оштрафувати за відмову обслуговувати українською мовою, а також на які сфери діяльності поширюється цей закон.